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兵工廠厄齊爾倫敦街頭遭持刀歹徒襲擊　隊友奮力打跑

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▲德國球星厄齊爾(Mesut Özil)（圖／路透）

▲德國球星厄齊爾(Mesut Özil)遇到歹徒馬上跑到附近餐廳避難。（圖／路透）

實習記者馬力／綜合報導

根據英國媒體透露，兵工廠球星厄齊爾(Mesut Ozil)在倫敦街頭遭遇兩名持刀歹徒襲擊，但隊友柯拉席納奇(Sead Kolasinac)赤手空拳就打跑了兩名歹徒。

當時厄齊爾駕駛著黑色賓士越野車，他們在路上被兩名摩托車騎士跟蹤，厄齊爾從車上跑到附近的土耳其餐廳避難，而厄齊爾的隊友柯拉席納奇則下車與歹徒搏鬥，兩名歹徒從兩方夾擊，但還好柯拉席納奇最後打跑了歹徒。

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▲▼ 兵工廠左後衛柯拉席納奇(Sead Kolasinac) 。（圖／路透社）

▲ 兵工廠左後衛柯拉席納奇(Sead Kolasinac)一人打跑兩名歹徒。（圖／路透社）

這家土耳其餐廳老闆不僅保護厄齊爾，還試著追擊歹徒，警方也很快就抵達現場，採取保護措施讓兩位兵工廠球員安然度過，兵工廠官方發言人也證實厄齊爾以及柯拉席納奇遭遇持刀歹徒襲擊，不過兩人目前安然無恙，兵工廠球迷紛紛在社群媒體上讚賞柯拉席納奇的英勇行為。

事件發生後，當地警方發佈一篇聲明：「我們在下午五點左右接到報案，發生一起搶劫未遂事件，摩托車上的歹徒試圖攻擊厄齊爾和柯拉席納奇，而兩人都平安的躲進了一家餐廳，但是嫌犯還尚未逮捕。」

▲南韓vs德國，厄齊爾(Mesut Ozil)、張賢秀(JANG Hyunsoo)。（圖／路透社）

▲厄齊爾(Mesut Ozil)目前平安無事。（圖／路透社）

關鍵字： 厄齊爾柯拉席納奇兵工廠英超
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