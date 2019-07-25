尤文圖斯26日對K聯賽　C羅將上場45分鐘以上、趙賢祐高票入陣

▲C羅 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力意甲尤文圖斯的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），確定將在26日晚間在南韓世界杯體育場，和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽。另一方面由球迷所票選的K聯賽陣容中，包括花美男門將趙賢祐、以及國家隊主力的李鎔都在內。

尤文圖斯日前在新加坡進行國際冠軍盃亞洲賽區賽事，最終以3比2贏球， C羅也貢獻進球，緊接著抵達大陸南京和國際米蘭進行國際冠軍盃賽事，則是1比1平手，尤文圖斯靠著PK勝出，26日又要和K聯賽全明星隊伍進行友誼賽，可說是完全沒有空擋。

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不過尤文圖斯日前仍提到，C羅將會上場45分鐘以上，其他一線隊的球星也都會到齊，並且進行簽名會和記者會。這也是尤文圖斯時隔23年後在抵達南韓比賽、C羅也是睽違12年再到南韓，門票更是90分鐘就橫掃一空。

另一方面，K聯賽全明星隊也經由投票產生，共有6名本土球員，其中包括趙賢祐、李鎔等國家隊面孔，其中趙賢祐更是最高票的6萬2938票入選在陣中，在去年俄羅斯世界盃一戰成名的他，不僅擁有高人氣，也打開知名度，據傳有歐洲球隊也對他有興趣。

對於再訪南韓，C羅表示，「會和南韓球迷一起留下美好的回憶。」而效力大邱FC的巴西外援切辛哈更說，期待能和C羅換球衣。

▼趙賢祐。（圖／路透社）