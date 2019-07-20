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世足資格賽／西野朗執掌泰國兵符　「讓泰國成為日本強敵」

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▲▼ 西野朗接掌泰國國家隊 。（圖／翻攝自@Changsuek_TH twitter）

▲西野朗接掌泰國國家隊 。（圖／翻攝自@Changsuek_TH twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

日本前國家隊主帥西野朗正式接任泰國國家隊主帥，以及接任泰國U23代表隊，19日在新聞發佈會上，西野朗談到，「這是一個很大的挑戰，感受到泰國足協想要成長的熱情，希望能夠改變泰國的足球，率領這樣的團隊感到幸福，目標能夠帶領泰國前進世界盃。」

西野朗在去年俄羅斯世界盃帶領日本隊闖進16強後，決定離開日本隊，曾談到要想去日本以外的球隊，而在世界盃亞洲區資格賽第二輪抽籤前，確定職掌泰國隊兵符以及兼任U23代表隊，「在其他國家執教並不容易，我已經做好這樣的覺悟。」

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西野朗在新聞發佈會上提到，「對泰國來說，日本是一面巨大的牆，但是我認為泰國還有很多的成長空間，希望我們能夠在資格賽表現得很好，泰國足球是很有潛力的，想要執教他國球隊作為挑戰，是我一直想的，希望未來能夠帶領泰國前進世界盃，我並不是孤軍奮戰。」

▼西野朗去年帶領日本前進世界盃16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲西野朗。（圖／達志影像／美聯社）

在第二輪的抽籤結果前，原先希望日本能夠對上泰國，這將會是一場日本前後任國家隊主帥的對決，因為當西野朗是國家隊主帥時，現在的主帥森保一是西野朗的助理教練，而宣布離開國家隊的本田圭佑執掌的柬埔寨，也沒有被抽在和日本、泰國同一組。

不過泰國所在的G組，對手還有阿聯、越南、馬來西亞、印尼，如同鈴木盃再現，也可說是死亡之組，實力都相當接近，且越南近幾年實力提升，韓籍主帥朴恒緒更是帶領越南打進亞洲盃8強，不過倒在日本一戰。因此西野朗也希望，「希望泰國能夠不斷成長，未來能讓泰國成為日本的強敵。」

泰國第一場大賽就是對上越南。而日本所在的F組，對手層級明顯弱了一級，包括吉爾吉斯、塔吉克、緬甸以及蒙古，更被日本媒體稱為「天堂之組」，要出線幾乎十拿九穩，唯一要克服的恐怕是吉爾吉斯、塔吉克等中亞氣候和適應環境。

▼ 西野朗。（圖／路透社）

▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。日本主帥西野朗（圖／路透社）

關鍵字： 世足資格賽
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