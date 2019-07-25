孫興慜「說我是宇宙級太誇張了」　在英超踢球感到很自豪

▲孫興慜 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

南韓一哥孫興慜日前隨著英超托特納姆熱刺隊，在新加坡和尤文圖斯進行國際冠軍盃亞洲賽區比賽，「這趟的亞洲行非常棒，已經迫不及待接下來的賽事了。上賽季的經歷太棒了，我努力付出一切幫助球隊，這就是我新賽季的目標。」

現年27歲的孫興慜，去年隨隊踢進歐冠決賽，最終敗給利物浦，無緣奪隊史首冠、也未能成為亞洲第一人，不過他緊接著投入新賽季，日前和尤文圖斯在新加坡進行國際冠軍盃亞洲賽區賽事，最終以3比2贏球，並和尤文圖斯當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）互換球衣，談起亞洲行，「這一切太棒了。」

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孫興慜上個賽季為熱刺出賽48場取得20進球和9次助攻，在英超堪稱是最火熱的亞洲球員，一位南韓球迷更盛讚他是宇宙級球員。孫興慜被問到這問題時回應，「這說法有點太誇張了，被這樣形容很開心，但我希望不要太大壓力、享受當下不要自滿，重要的是做好每天該做的。」

「擁有自己的位置相當重要，大家都希望能夠進步，我希望每天都能更出色。」孫興慜談到，「作為一名亞洲球員，我始終覺得能在英超踢球而自豪，每個賽季都想要幫助球隊，讓自己表現更出色，這也是我新賽季的目標。」

當被問到是否已經達到生涯巔峰，孫興敏認為，「我現在27歲但還是很年輕，我還有很多事情想要做，因此保持飢餓感是重要的，無論我是22歲還是27歲都不重要，我想要變得更出色，也迫不及待想要展開新賽季。」