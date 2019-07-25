梅西吞牌轟南美足協腐敗後道歉　世足資格賽遭禁賽一場

▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)在7月初美洲盃足球賽季軍戰，與智利梅德爾(Gary Medel)起爭執，各被判紅牌出場，賽後砲轟南美足協腐敗。是後傳出梅西有道歉，南美足協24日決定，梅西將在2022年世足資格賽禁賽一場。

梅西率領的阿根廷在四強以0比2不敵巴西後，和智利爭奪季軍，但在上半場第37分鐘，和梅德爾卡位球出界後，雙方爆發衝突，梅德爾先用胸部頂了梅西幾下，梅西才回頂，但是梅西並沒有動手，主裁判卻各給一張紅牌出場，這也是梅西14年來第一張紅牌。

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梅西事後更砲轟，「我們根本沒必要被捲入這場鬧劇，整個比賽下來我們並沒有獲得尊重。貪腐、裁判問題讓人感到遺憾，他們不讓球員享受足球，毀了這一切。」更直指是要讓巴西冠軍。南美足協對此表達不滿，當時更傳出梅西可能會被禁賽2年，也引起軒然大波。

不過阿根廷足協20日出示梅西的道歉信，信上寫道，梅西為自己的行爲道歉，並指出「腐敗」的言論是一時衝動，並沒有指向南美足協的任何一個人。

而南美足協24日也宣布，決定在2022世足資格賽禁賽時，梅西將會被禁賽一場，再加上1500美元的罰款。