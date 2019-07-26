鈴木一朗獲頒「水手成就獎」　成為國際球員的拓荒者

▲水手隊一代傳奇鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

日本傳奇球星鈴木一朗在今年3月宣布退休，接任水手球團指導兼特助，球團於26日為他頒發水手隊史成就獎，感謝他在水手隊14年的貢獻。球隊主席史丹頓（John Stanton）讚一朗是大聯盟國際球員的拓荒者。

水手隊主席史丹頓（John Stanton）表示：「鈴木一朗在2001年來到大聯盟，成為國際球員的拓荒者。在他長遠的職業生涯中，每天都展示了真正偉大球員的技術、熱情和準備工作。我們感謝他為球隊和大聯盟所做的一切。」

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鈴木一朗2001年剛來到大聯盟，就橫掃美聯新人王和美聯MVP兩大獎項，也開啟他在美職的傳奇之路。值得一提的是，他生涯曾奪下10座美聯外野金手套獎，自2001年挑戰大聯盟加盟水手隊後，連續10年都獲得金手套殊榮，同時連續10年入選全明星賽。

鈴木一朗在大聯盟征戰19個年頭，總計出賽2653場比賽，生涯打擊三圍.311/.355/.402，擊出3089支安打，在大聯盟史上排第22名、在現役球員中則是排第1。他曾於2004年以262支安打締造大聯盟單季安打數歷史紀錄，並且連續10個球季（2001至2010球季）有200支安打演出，也創下大聯盟紀錄。

鈴木一朗是水手隊史第3位獲獎的球員，這座「隊史成就獎」於2016年設立，並頒發給替球隊有巨大貢獻的球員，過去兩名獲獎者分別是艾利斯（John Ellis）以及林肯（Howard Lincoln），他們在球團服務24年，最重要的是，成功將水手隊留在西雅圖。