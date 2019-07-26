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大坂直美盼在東京奧運摘金　為日本出賽夢寐以求時刻

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▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大坂直美希望能在主場摘金挑戰生涯最輝煌成績。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者馬力／綜合報導

東京奧運世界排名第二的大坂直美將在主場迎戰各國好手，並表示希望能走到最後一場比賽笑著守護日本主場，如果能摘金對大坂直美意義重大。

距離上次奧運辦在東京已經是56年前了，日本最強女單好手大坂直美將成為本次奧運的焦點，是否能在主場摘金對於大坂直美來說意義重大，在接受國際網球總會訪問時大坂直美表示：「我的確希望可以摘金，若能實現將對我意義重大，因為這是我夢寐以求的時刻。」

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「你不會想要贏得銀牌或銅牌，雖然這也是很了不起的成就，但每個運動員都渴望金牌，這也是我一直以來的夢想，如果能贏下金牌，這將是我職業生涯最輝煌的成績，不過從某種意義而言，這可能只是因為時間上的問題吧，我每年都能參加大滿貫，但奧運四年才舉辦一屆，所以成為奧運冠軍的機會並不多。」

▲▼大坂直美 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美如能摘金意義重大 。（圖／達志影像／美聯社）

大坂直美最近一次代表日本出征世界重要的國家女子團體賽事聯邦盃，是在去年四月進行的世界二組附加賽，當時取得1勝1負的成績，最終日本隊以大比分3比2擊敗了英國隊，大坂直美在聯邦盃的總戰績為5勝1負，更在2017年亞太區的比賽中保持四戰全勝。

大坂直美表示會為日本參加所有比賽，但覺得奧運是不一樣的：「代表日本參加奧運並為日本贏下一枚金牌，這對我來說意義非凡，我會代表日本參加所有比賽，但我覺得奧運是不一樣的，這將成為非常難忘的回憶，每個奧運選手都可望成為冠軍，所以這也是我的目標。」

▲美網，大坂直美。（圖／路透社）

▲大坂直美表示拿下奧運冠軍會成為非常難忘的回憶。（圖／路透社）

關鍵字： 東京奧運大坂直美
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