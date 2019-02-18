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大阪直美暗指出和前教練現裂痕　「不因成功犧牲快樂」

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▲▼大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

日本混血網球女將大坂直美在跨年度連拿美網和澳網冠軍，並且登上世界球后之後馬上炒掉WTA年度最佳教練班吉(Sascha Bajin )。現在她透露在澳網雙方的合作上就已出現裂痕造成不愉快，「我希望在我身邊的是真正關心我，並且正向的人。我不想要為了成功而犧牲快樂讓某些人留在身邊，這根本就是折磨我自己。」

「如果每天醒來，沒辦法快樂去練習，愉快地和身邊的人相處的話....這是我的人生，我不會為了留住一個人而犧牲快樂。我非常努力，就算沒有21年也有17年，來成為世界第一和贏得大滿貫。對我來說最重要的是正面心態，我不想要走人在球員包廂有負面言論，這是最糟的。我寧願用跟直接的方式面對，而不是拐彎抹角。」

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「我想在澳網期間我就嘗試告訴我自己要放下這一切了。我不確定，但你們可能有注意到。」此外大阪直美也特別澄清，更換教練和金錢並沒有關係。「說到是錢的問題真的很傷人，我和每位團隊成員每天同行，相處的時間比家人還要多，我絕不會這樣對他們。」

「我不會說什麼班吉不好的事，對於他為我所做的一切，我非常感激。」目前大坂直美由日本網協教練吉川真司陪同參加杜拜女網賽，新任體能教練預計將在印地安泉女網賽時到位。

關鍵字： 大坂直美
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