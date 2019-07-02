溫網／從沒讓大坂直美拿過一盤　世界第39哈薩克女將進第二輪

▲第二種子大坂直美首輪就吞敗。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

名列溫網第二種子的日本女將大坂直美，1日首輪出戰目前世界排名39的哈薩克普汀塞娃(Yulia Putintseva)，大坂直美過去兩次交手沒拿過勝利，這次也難逃敗戰，最終遭到直落二爆冷吞敗首輪止步。

去年美網、今年澳網接連拿下冠軍後，大坂直美登上世界球后，成為亞洲第一人，不過隨之而來的壓力也讓她喘不過器，今年法網第三輪輸球後丟掉寶座，由法網拿下冠軍的澳洲芭提(Ashleigh Barty)成為世界第一。

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來到溫網大坂直美位列第二種子，這也是她近9場公開賽首次以非頭號種子參賽，大坂直美坦言自己比較習慣排名比較低去追逐別人，首戰面對世界排名有落差的普汀塞娃，兩人近兩年有兩度交手，最近一次為伯明罕女網，但大坂直美還沒有拿過勝利，甚至還沒從對方手中拿過一盤，皆遭到直落二吞敗。

▲哈薩克普汀塞娃。（圖／達志影像／美聯社）



此役大坂直美在首盤就率先破發2比1，不過普汀塞娃馬上贏兩局取得領先，大坂直美隨即追到5比5，不過大坂又連連發生失誤，雙方來到搶七大坂沒能改善失誤遭對方連得4分後先失一盤。第一盤大坂就發生了21次非受迫性失誤。

第二盤普汀塞娃趁勝追擊率先破發來到4比2，接著也沒再給大坂直美機會，以6比2再下一城直落二奪勝，同時也是交手三度直落二奪勝，沒讓大坂直美拿下任何一盤。

普汀塞娃賽後表示，面對大阪有很多不確定性，「但我就發揮出最好的表現，今天我表現得很強勢感覺越來越好，而且這也是我第一次在中央球場出賽，真的很不可思議。」，另外普汀塞娃也說，自己最最拿手的場地是紅土，但現在在草地也越來越適應。