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溫網／「我怎麼就變壞人？」　小威回應插隊風波：法網的錯

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▲▼ 小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社） 

▲小威回應法網插隊風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

溫網即將展開，小威廉絲(Serena Williams)出席賽前記者會，不免俗被問及法網的「耍大牌」插隊蒂姆(Dominic Thiem)開記者會風波，小威回應是法網官方的錯，「我還覺得他們趕人的方式太粗魯了，怎麼隔天我就變成壞人了？」

小威在法網32強落馬，賽後她希望能立刻進行記者會，而當時主媒體中心是蒂姆正在受訪，而且還沒結束採訪，沒想到大會卻中斷他的採訪，並將他改到2號媒體室受訪，蒂姆對此明顯非常不滿，撂下一句既然這樣自己也可以隨心所欲離開便走人，留下記者在現場相當尷尬。

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▲蒂姆記者會遭到中斷不滿。

溫網賽前小威回應這件事，表示當時自己曾說過可以去比較小間的記者室，「我要求換到小間一點的，我跟他們說『聽著，我可以再回來。』，我已經打算等了，結果他們回我『不，留在這裡』，然後把蒂姆趕了出去。」

小威回憶當下看到這樣的處理方式，痛斥非常粗魯，「結果沒想到隔天我就變成壞人了，我不懂，為什麼我指出他被對待的方式不對，卻讓我背上「人品不好」的名聲？這就是事情的經過。」

不過後來，小威也和蒂姆針對此事討論過了，「我一直很喜歡他，現在依舊很欣賞他，他是很棒的球員，非常了不起，他也跟我說，他並沒有用『人品差』來形容我，是外界誤傳了，現在我們都很好，我現在年紀大了，真的疲於應付這些爭議，但我還是想要澄清這件事。」

關鍵字： 溫網小威法網蒂姆
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