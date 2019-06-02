運動雲

>

法網／怒了！小威要開記者會　蒂姆受訪中斷還被趕

ETtoday運動雲

▲▼ 小威廉絲（Serena Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威提前開賽後記者會，意外惹怒男選手。（圖／達志影像／美聯社）

 記者洪偵源／綜合報導

小威廉絲（Serena Williams）法網女單32強止步，賽後為提前開記者，結果大會把正在媒體室接受採訪的男子選手蒂姆（Dominic Thiem）強行改到別間，也引發他的不滿，怒問：「搞什麼鬼？」甚至採訪沒結束就直接走人。

法網用來開賽後記者會的媒體室有好幾間，規模最大的主媒體中心，多半是大牌選手使用，因為採訪這些記者的選手也最多，但這次的情況不同是，蒂姆正在這裡受訪，但被強制中斷採訪。

請繼續往下閱讀...

由於小威落敗後，隨即通知想立刻進行賽後記者會，當時主媒體中心是蒂姆正在受訪，而且還沒結束採訪，結果大會中斷他的採訪，並將他改到2號媒體室受訪，蒂姆對此明顯非常不滿。

「我真的不明白，搞什麼鬼啊？因為她（小威）我就得離開？真是個笑話！」蒂姆氣憤難平地說，「我不懂，我的意思是，這到底算什麼？」

怒氣未消的蒂姆最後撂下一句話就走人，說那麼自己也可以隨心所欲做自己想做的什麼，讓在場記者相當尷尬。

依據慣例，賽後記者會如小威這般大牌選手，通常不會比完就立即進行賽後採訪，但此次是小威主動提出，因為她不想等，結果大會就把正在主媒體中心受訪的蒂姆趕去2號媒體室。

關鍵字： 法網小威廉絲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

推薦閱讀

法網／進32強驚險　哈勒普要好好睡一天

美國公開賽／徐薇淩首輪72桿　暫並列43名

法網／3盤橫掃過關　喬帥連14年進32強

法網／橫掃奈良久留美　小威叩關32強

熱門新聞

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

中職／國民隊御用理髮師　柏納帝那特別花錢請他來剪髮

讀者回應

﻿

最新新聞

1小威開記者會　意外惹怒男單選手

2林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

3小熊尋覓終結者　有意簽下金柏瑞

4日本公開賽／吳浚鋒刷新50自全國

5法網女單　小威無緣16強

熱門新聞

1王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

2王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

3歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

4曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

5翁瑋均抱轉圈　李燕：來點不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366