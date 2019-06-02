法網／怒了！小威要開記者會　蒂姆受訪中斷還被趕

▲小威提前開賽後記者會，意外惹怒男選手。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

小威廉絲（Serena Williams）法網女單32強止步，賽後為提前開記者，結果大會把正在媒體室接受採訪的男子選手蒂姆（Dominic Thiem）強行改到別間，也引發他的不滿，怒問：「搞什麼鬼？」甚至採訪沒結束就直接走人。

法網用來開賽後記者會的媒體室有好幾間，規模最大的主媒體中心，多半是大牌選手使用，因為採訪這些記者的選手也最多，但這次的情況不同是，蒂姆正在這裡受訪，但被強制中斷採訪。

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由於小威落敗後，隨即通知想立刻進行賽後記者會，當時主媒體中心是蒂姆正在受訪，而且還沒結束採訪，結果大會中斷他的採訪，並將他改到2號媒體室受訪，蒂姆對此明顯非常不滿。

「我真的不明白，搞什麼鬼啊？因為她（小威）我就得離開？真是個笑話！」蒂姆氣憤難平地說，「我不懂，我的意思是，這到底算什麼？」

怒氣未消的蒂姆最後撂下一句話就走人，說那麼自己也可以隨心所欲做自己想做的什麼，讓在場記者相當尷尬。

依據慣例，賽後記者會如小威這般大牌選手，通常不會比完就立即進行賽後採訪，但此次是小威主動提出，因為她不想等，結果大會就把正在主媒體中心受訪的蒂姆趕去2號媒體室。