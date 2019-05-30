法網／前後任球后對決　大坂直美逆轉艾薩蓮卡進32強

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

法網女單64強戰，當今球后、名列大會第一種子的大坂直美，展現球后風範面對來自白俄羅斯的前球后艾薩蓮卡（Victoria Azarenka）威脅，在先丟1盤的情況下後來居上，且越戰越勇，4比6、7比5、6比3前進32強，追平個人生涯在法網最佳成績。

紅土是大坂較不擅長的球場類型，先前法網最佳成績是2016年與2018年的32強，面對曾高居世界排名第1長達51週的艾薩蓮卡，雙方曾在2016年澳網與2018年羅馬女網賽交手，且各拿1勝。

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雖然前一次交手，大坂直美是在紅土的羅馬賽獲勝，不過此次法網對決，首盤艾薩蓮卡極為強勢，大坂直美出現15次非受迫性失誤，是艾薩蓮卡的兩倍之多，艾薩蓮卡頗有找回全盛時期的風采。

第2盤面對艾薩蓮卡的逼近，大坂直美通過考驗，從0比4急起直追，通過搶七搶下這一盤，第3盤趁勝追擊，打到5比1領先，艾薩蓮卡此時失誤偏多，體力也有所下滑，還一度氣得摔拍，但仍連追兩局追到5比3。

終究大坂直美掌握自己的賽末發球局，錯失2個破發點後，以ACE逼出第3個賽末點，之後艾薩蓮卡回發球出界，在這場前後任球后對決中敗下陣來，大坂直美連續兩年法網晉級32強。

大坂直美表示，之前與艾薩蓮卡交手過兩次，也知道對方狀況很好，賽前還有點在意怎麼會提早碰上，並提到在戰況膠著時，雖然表面處變不驚，但情緒其實翻轉得很厲害，笑說：「我都快窒息了！你看不出來嗎？」