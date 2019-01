澳網／大坂直美再見ACE挑戰成功　勝普娃進決賽戰科娃

▲大坂直美再見ACE挑戰成功順利晉級決賽。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

澳網女子單打4強賽,大坂直美對戰捷克名將普利斯可娃(Karolina Pliskova)經歷三盤大戰後,以6比2、4比6、6比4獲勝,大坂直美靠著挑戰ACE成功順利拿下最後一張冠軍門票,接下來接對決同為捷克好手科維朵娃(Petra Kvitova)。

She prayed for it #AusOpen pic.twitter.com/E7vmbBdnNt