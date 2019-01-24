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澳網／大坂直美再見ACE挑戰成功　勝普娃進決賽戰科娃

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▲▼大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美再見ACE挑戰成功順利晉級決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

澳網女子單打4強賽，大坂直美對戰捷克名將普利斯可娃(Karolina Pliskova)經歷三盤大戰後，以6比2、4比6、6比4獲勝，大坂直美靠著挑戰ACE成功順利拿下最後一張冠軍門票，接下來接對決同為捷克好手科維朵娃(Petra Kvitova)。

大坂直美幾乎在本戰取得全面性壓，全場轟了15記ACE，雖然一發成功率僅有58％，但她一發得分率高達81％，另外出現11次破發成功4次，致勝球也以56比20壓過普林斯可娃。

第一盤雙方都仍在找狀態，普利斯可娃救回1個破發後驚險保發，第三局大坂直美40比15逼出破發，雖然普利斯可娃挽救2個但最終仍遭破，日本小將率先以2比1領先。隨後雙方都互相保發，但到第7局普利斯可娃又被逼出破發點，同時還浪費一次局點，最後大阪直美成功以6比2搶得先機。

不過第二盤普林斯可娃展開反擊，雖然普娃率先被破發，但這盤她有著輸不得的壓力，接連強勢回應大阪直美的正手及反手，最終也成功贏下一盤。決勝盤雙方先互相保發後，大阪直美雖取得領先，但在第9局普林斯可娃頂住壓力成功保發，不過第10局大坂直美來到盤末點，她發出ACE後裁判先是認定出界，但她隨即提出挑戰，經判定球些微壓在線上，最終成功收下勝利闖入決賽。

▲▼普利斯可娃(Karolina Pliskova)。（圖／達志影像／美聯社）

▲普利斯可娃。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網大坂直美普林斯可娃
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