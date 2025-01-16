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林鉑濬加盟水手！下周正式簽約 農曆年後舉辦記者會

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青林鉑濬成抗日英雄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒2025年國際自由球員簽約期將於台灣時間16日開跑，外媒記者搶先透露台灣小將林鉑濬將加盟水手，預計下周簽約，不過簽約金並非文中所述的35萬美金（1153萬台幣），合約總值實際逾50萬美金（1647萬台幣）。

林鉑濬畢業於鶯歌工商，連續3年入選U18中華隊，且連3年抗韓無失分。去年在U18冠軍戰對日本後援4.1局，大會合計出賽兩戰8局無責失分，防禦率是完美的0，拿下最有價值球員。

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古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在個人社群X指出，「18歲的台灣右投林鉑濬將以約35萬美元簽約加入西雅圖水手隊，消息來源在數小時前證實了這項協議。這位2023年台灣U18國家隊成員的正式簽約儀式將於下週舉行。」

不過記者實際向所屬經紀公司海爾斯求證後，簽約金並非外媒所述。據悉，簽約金落在45萬（相當於1483萬台幣）上下，連同助學金，合約總額將超過50萬。

事實上，去年即傳出水手和林鉑濬有默契，畢業後也展開相關程序。他近期已完成體檢，身體狀況良好，下周完成簽約儀式後，預計年後舉辦記者會。

關鍵字： 職棒林鉑濬水手隊台灣簽約

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