江坤宇24歲月薪衝60萬！兄弟端複數約綁人　含3年版本

▲江坤宇今年月薪肯定會破60萬，將成為中職最年輕「60萬」俱樂部成員。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／桃園報導

中信兄弟游擊主力江坤宇，年僅24歲將躋身月薪60萬行列，球團與他洽談複數年約，據了解包括至少3年版本。

江坤宇為兄弟2018年第3指名選手，2019年主要在二軍磨練，2020年迎接一軍首個球季便站穩游擊大關，且逐年表現穩定，薪水也穩定調漲，都是翻倍。2020年月薪10萬，2021年月薪22萬元，2022年月薪32萬成為中職史上加薪最速高中生，接下來兩年依序是44萬、54萬。

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依據兄弟過往調薪公式，江坤宇今年月薪肯定會破60萬，將成為中職最年輕「60萬」俱樂部成員。

江坤宇接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，確實與球團談到複數年約方向，目前由經紀公司協助討論，「有機會到60萬，其實也滿開心的。」據了解，洽談中的合約包括3年版本。由於距離取得自由球員資格還有4年，是否與球團有談到更長年約，對此所屬經紀公司縱華表示，各種可能性都在討論中。

在大巨蛋效應、第六隊成軍以及自由市場熱絡下，中職薪資環境提升。江坤宇樂見環境越來越好，對於自己成為「最速」60萬選手，他謙虛表示，還是要努力打球，「因為薪水部分，是每年最後成績結算而定，過程中還是必須先努力，薪水只是一整年努力完，回顧整季的結果。」

兄弟去年在台灣大賽奪冠，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒現場加碼發放4千萬獎金，更在12強奪冠後再加碼7千萬。身為兄弟與12強台灣隊雙料冠軍成員的江坤宇，加上已入袋的國光獎金700萬，可謂獎金大豐收。談到獎金規劃，他笑說700萬目前還躺在戶頭裡，理財部分都交給爸爸幫忙，自己也才剛在台中買了一套房，其他獎金的規劃尚未特別討論。

江坤宇近期展開自主訓練，預計農曆年後回球隊報到。他表示，訓練計畫按照過往，都在台中與隊長王威晨等內野手一同訓練，「去年初身體比較多狀況，希望今年可以盡快將身體狀態調整到位，好好迎接接下來的賽季。」



