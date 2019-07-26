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CBA夏聯／富邦、台啤2連敗小組墊底　再輸同對選秀隊

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▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲富邦勇士目前2連敗。（圖／取自富邦粉絲專頁）

記者張曜麟／綜合報導

長三角CBA夏季聯賽目前已經打完2輪，身為台灣唯2的隊伍，富邦以及台啤連2天都苦吞敗仗，目前都暫居小組墊底，而今年的CBA夏季聯賽，特別安排了CBA選秀隊伍進行比賽，將會選出小組的最後一名與選秀隊比賽，若接下來富邦以及台啤在26日再輸，就會以最後一名與選秀隊進行交手。

已經舉辦第3屆的CBA長三角夏季聯賽，這次依舊有8支隊伍參賽，而最特別的地方就是除了參賽隊伍之間相互隊戰之外還安排了選秀隊伍與參賽隊伍進行比賽，選秀隊成員包括大學球員以及一些球隊培養的球員還有些草根球員，這些球員組成的球隊，最終將會對決本次參加CBA夏季聯賽隊伍的最後一名，另外A、B組前3名將會相互對戰，以決定最終的冠軍和名次。

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富邦在前2天的比賽，分別敗給了上海與浙江；台啤則是敗給了福建與山東，目前已經各居A、B組的最後一名，接下來富邦將在26日下午2點對決南京同曦，台啤則是在下午4點對決江蘇肯帝亞。

不過同曦目前也跟富邦一樣2連敗，今天的戰役對於雙方來說都有輸不得壓力，反觀肯帝亞目前則是2連勝，實力非常強大，台啤目前的情勢可說非常危急，台啤的第一場對上福建就以17分大敗，但福建面對肯帝亞卻輸了32分，就可見肯帝亞的實力不容小覷，若兩隊都輸接下來富邦與台啤都要對決CBA選秀隊。

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲台啤下一場對決肯帝亞情勢非常危急。（圖／取自台啤粉絲專頁）

關鍵字： CBA夏季聯賽富邦勇士台灣啤酒
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