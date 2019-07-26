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231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

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▲▼佛爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛爾與塞爾提克簽約。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

231公分高的塞內加爾中鋒佛爾（Tacko Fall）雖然在NBA選秀落選，但為綠衫軍出戰夏季聯賽之後，確定與塞爾提克簽下新人合約。

23歲的佛爾於夏季聯賽出賽5場，繳出場均7.2分4籃板以及1.4阻攻，其中有兩戰得分上雙。佛爾4年大學生涯場均10.1分7.7籃板2.4阻攻，出賽115場其中有110場為先發。大四那年場均11.1分7.6籃板，幫助中佛羅里達大學殺進NCAA錦標賽，還差點爆冷擊敗藍魔鬼杜克大學，76比77惜敗，該戰他貢獻15分6籃板3阻攻。

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不過要擠進塞爾提克名單非常不容易，中鋒位置有新加入的土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)，替補還有二年級生威廉斯(Robert Williams)。「我認為他還有機會擠進名單。」塞爾提克籃球營運總裁安吉(Danny Ainge)說，他也表示協助佛爾成長，是目前隊上的首要課題。

不過一般認為，佛爾有可能開季被放到G聯盟。一名不具名的塞爾提克教練表示：「他非常努力，但要成為合格的NBA球員還有很長一段路要走，但他絕對會朝這個目標努力。在G聯盟磨練1-2年會很有幫助。最重要的是加強力量，他的身高能讓他做很多事，但他太容易被擠開了。」

「NBA球員會把他撞飛，他需要學習如何面對高層級比賽，他非常值得培養。」

關鍵字： 佛爾塞爾提克　
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