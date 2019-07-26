運動雲

>

洋基肖想已久的史卓曼　美媒爆藍鳥可能不想賣了

ETtoday運動雲

▲藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼交易動向尚未明朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基鎖定已久的藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman），未來交易動向可能出現變卦，根據《SNY》報導指出，藍鳥不一定會在731交易大限出售這位王牌先發，取而代之的是向他提出延長合約。

《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）指出，藍鳥隊已經告知有興趣交易的球隊，目前球團仍有其他計畫，很有可能打消交易的念頭，不過藍鳥究竟是否會提出延長合約仍有待觀察，很有可能是想藉此提高史卓曼的交易價值。

請繼續往下閱讀...

據報導中指出，史卓曼今年球季投出了生涯年，吸引多支球隊的關注，洋基隊更是兩度派球探現場觀看先發。特別是在巨人做出拒絕交易王牌「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）後，他成為目前交易市場中最頂級的先發投手之一。

28歲的史卓曼本季21場先發出賽，主投124.2局繳出6勝11敗、防禦率2.96佳績，其中防禦率排名美聯先發第3位。近期交易傳聞甚囂塵上，他先發表現不但不受影響，反而越投越帶勁，近14局投球僅1分責失，丟出11次三振。

「我是紐約人，我是紐約之子，我想這就解釋了一切。」儘管史卓曼曾在受訪中表達出想要回到家鄉打球，透露想要替洋基隊效力的意願，但也有消息指出，他其實並不排除繼續待在藍鳥隊，不過前提是藍鳥的延長合約價碼是否符合期待。

交易是商業的一部分，史卓曼也做好心理準備，他表示，「球團高層至今都沒跟我提延長合約，這我也只能接受，但未來不管去哪一隊，我都能夠主宰賽場。」

▲▼「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會「雷神」辛德賈德也是洋基的交易目標。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基藍鳥史卓曼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

熱門新聞

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

累積幾周世界冠軍？　戴資穎萌問球迷：我都不知道，有誰知道

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

中職／「完全比賽二人組」　瑞安、郭阜林再度連線

日職／陽岱鋼腰痛退出一軍　傷勢比想像更嚴重

讀者回應

﻿

最新新聞

1NBA新賽季戰績預測勇士不到50勝

2佛爾簽約塞爾提克　

3洋基想要的史卓曼　藍鳥可能不賣了

4富邦悍將簽下江國豪　推測簽約金540萬

5美聯賽揚手肘動刀　光芒傷兵纏身

熱門新聞

1「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

2被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

3戴資穎萌問粉絲：不知道幾周世界冠軍

4黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

5完全比賽二人組　瑞安、郭阜林再連線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366