洋基肖想已久的史卓曼　美媒爆藍鳥可能不想賣了

▲藍鳥王牌史卓曼交易動向尚未明朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基鎖定已久的藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman），未來交易動向可能出現變卦，根據《SNY》報導指出，藍鳥不一定會在731交易大限出售這位王牌先發，取而代之的是向他提出延長合約。

《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）指出，藍鳥隊已經告知有興趣交易的球隊，目前球團仍有其他計畫，很有可能打消交易的念頭，不過藍鳥究竟是否會提出延長合約仍有待觀察，很有可能是想藉此提高史卓曼的交易價值。

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據報導中指出，史卓曼今年球季投出了生涯年，吸引多支球隊的關注，洋基隊更是兩度派球探現場觀看先發。特別是在巨人做出拒絕交易王牌「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）後，他成為目前交易市場中最頂級的先發投手之一。

28歲的史卓曼本季21場先發出賽，主投124.2局繳出6勝11敗、防禦率2.96佳績，其中防禦率排名美聯先發第3位。近期交易傳聞甚囂塵上，他先發表現不但不受影響，反而越投越帶勁，近14局投球僅1分責失，丟出11次三振。

「我是紐約人，我是紐約之子，我想這就解釋了一切。」儘管史卓曼曾在受訪中表達出想要回到家鄉打球，透露想要替洋基隊效力的意願，但也有消息指出，他其實並不排除繼續待在藍鳥隊，不過前提是藍鳥的延長合約價碼是否符合期待。

交易是商業的一部分，史卓曼也做好心理準備，他表示，「球團高層至今都沒跟我提延長合約，這我也只能接受，但未來不管去哪一隊，我都能夠主宰賽場。」

▲大都會「雷神」辛德賈德也是洋基的交易目標。（圖／達志影像／美聯社）