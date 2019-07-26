美聯賽揚史奈爾手肘動刀　光芒快看不到洋基車尾燈

▲王牌左投史奈爾手肘動刀，對力拚季後賽的光芒影響甚鉅。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美東區排名第2的光芒，目前被洋基拉開至10場勝差，在美聯外卡面臨激烈競爭，現在又傳出壞消息。根據大聯盟報導，美聯賽揚得主、王牌左投史奈爾（Blake Snell）手肘將要動刀，清除左手肘內的游離體。

「我感覺手肘不適的情況在前3、4場先發就有了，但這並沒有帶給我太大困擾。」史奈爾表示，「但過去兩天傳接球，我感覺手肘怪怪的，然後昨天在練投完後，我覺得有些不太對勁。」

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報導中指出，雖然史奈爾手肘問題不嚴重，但開刀復健至少需要4週時間，如果復原進度順利，最快預計9月才能歸隊。對於力拚季後賽的光芒來說，無疑是重大的打擊。

這將是史奈爾本季第二度進入傷兵名單，先前4月份他曾因為腳趾傷勢短暫休兵。去年風光摘下美聯賽揚獎的史奈爾，今年球季投球表現起伏不定，20場先發出賽主投101局，成績6勝7敗、防禦率4.28。

「當下我感到很沮喪。」史奈爾說，「我覺得這整個賽季就是這樣，先是腳趾受傷，然後手肘也有狀況，這讓人感到心煩意亂。每當我感覺自己狀態回穩了，卻又出現一些障礙，真的覺得很難過。」

光芒正面臨嚴重傷兵問題，在史奈爾加入傷兵名單後，目前一共有8名主力高掛免戰牌，包括葛蘭斯勞（Tyler Glasnow）、狄亞茲（Yandy Diaz）、羅伊（Brandon Lowe）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）、羅伯森（Daniel Robertson）和史坦克（Ryne Stanek）。

▲若無意外，光芒先發葛蘭斯勞即將傷癒歸隊。（圖／達志影像／美聯社）