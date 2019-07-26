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巨人決定不賣邦格納了　勝率重返5成全力拚季後賽

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▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人要拚季後賽，不賣王牌左投邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

巨人王牌左投「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）交易動態備受外界矚目，不過有興趣的球隊恐怕要失望了，在總管柴迪（Farhan Zaidi）表示不打算賣掉王牌後，現在再有消息證實，巨人交易邦格納的機率驅近於零。

根據球隊內部消息指出，原本可能成為賣家的巨人，如果在731交易大限之前，能保有季後賽外卡機會，很有可能轉換成「買家」角色，因此在要拚季後賽的情況下，邦格納不會成為交易籌碼。

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今年6月30日巨人隊戰績35勝47敗，在國聯外卡落後8.5場勝差，當時戰績排國聯倒數第二，勝率僅優於馬林魚隊，但自此之後，巨人打出一波高潮，接下來21場比賽拿下17場勝利，重回5成勝率。目前巨人戰績52勝51敗，在國聯外卡落後第二席位的小熊和紅雀3.5場勝差，仍有季後賽的機會。

此外，雖然邦格納確實吸引多支球隊的興趣，但交易價值不如預期高，像是有意網羅的洋基隊不打算將佛雷澤（Clint Frazier）作為交易包裹，現在也把目光擺在其他投手身上，更傾向交易藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）。

本季巨人先發輪值僅有邦格納和沙瑪齊加（Jeff Samardzija）表現符合預期，其餘先發安德森（Shaun Anderson）、波莫蘭茲（ Drew Pomeranz）和畢迪（Tyler Beede）合計45場先發，平均防禦率達5.22。

名人堂鐵捕I-Rod羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之子戴瑞克（Derek Rodriguez），本季碰上二年級生症候群，在無法複製去年成績後，巨人只好從外部尋求解決方案，根據大聯盟報導指出，如果巨人決定在731大限成為買家，預計將投入交易市場的先發爭奪戰。

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼將會是今年交易市場最大咖先發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 巨人邦格納洋基
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