瓊斯盃／中華藍白都是肉　華格納記者會哭紅雙眼

▲中華白隊球員贏球後與中華藍總教練華格納擁抱。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華藍以59比85慘敗中華白，1990年以後瓊斯盃首見中華隊二隊擊敗一隊歷史性畫面。對於中華藍總教練華格納（Kenyon Wagner）百感交集，並且在記者會上流下感動的淚水，他表示手心手背都是肉，這場比賽令他百感交集。

「這是一場艱難的戰役，顯然地他們打得比我們好，我必須承擔這場輸球所有的錯，如果我們集訓時間能夠再長一點，或許就不會打得那麼難看了。」華格納繼續說道，「白隊今天帶著自信來到球場，我們直到下半場才進入狀況。」

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中華白開局就火力全開狂轟濫炸18比4攻勢，首節打完就建立13分領先，上半場打完更是擴大到47比21。易籃後藍隊加強了防守避免擴大差距，但第四節已經追不回失分，終場中華白以85比59大勝，寫下瓊斯盃歷史。

白隊再拿下勝利後，全員衝上前擁抱華格納教練，談到當時的情況，華格納再也忍不住淚水，「看著他們成長，就讓我想起2年前在帶王維琳他們的時光，這批球員很多都是我在台北世大運前就開始帶的，我們的感情有如家人一般，這場比賽對我來說手心手背都是肉，很遺憾藍隊輸球了，但也很高興看到白隊的成長。」

一同出席記者會的王維琳也為華格納講話，她表示會輸球絕對不是教練的錯，是我們這批球員沒有準備好，失誤太多，也打不出串連的攻勢。

▲華格納（Kenyon Wagner）賽後哭紅雙眼。（圖／記者潘泓鈺攝）