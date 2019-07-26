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CBA夏聯／富邦僅2人得分兩位數　不敵浙江2連敗

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,林書緯。（圖／記者季相儒攝）

▲林書緯雖攻下14分、6助攻，仍無法幫助對贏球。（圖／記者季相儒攝）

記者張曜麟／綜合報導

昨天敗給上海大鯊魚的富邦，在25日迎戰浙江稠州，雖然雙方在開局打得很膠著，不過浙江卻立即打出10比0猛攻把優勢擴大，隨後富邦就一直處在落後的狀態，儘管到下半場一度有反超機會，但最終卻因為接連失誤和犯規，導致比賽提前進入垃圾時間，終場富邦就以67比86吞下2連敗。

首節開局富邦勇士就選擇不斷往籃下進攻，雖然一開始取得3分的些微優勢，不過浙江也馬上做出調整，反打出10比0的高潮，富邦是靠著林書緯小拋投才稍微止血，不過隨後雙方進攻都當機，但首節福建仍以10分取得領先。進入次節，兩對依舊在攻防端找不到狀態，都瘋狂打鐵，不過靠著林冠均的串聯，以及吳宏興的飆分，富邦一度縮小到6分差。

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在最後2分鐘階段，浙江出現失誤後，郭少傑從後場推進，一路殺至籃下還上演超精彩歐洲步騙過防守者取分，不過浙江仍牢牢穩固領先優勢，甚至還把富邦守到24秒進攻違例，但靠著郭少傑和吳宏興的接連得分，第二節打完富邦仍把比數追回到33比39的落後。

易籃後兩隊的進攻火力都有所提升，不過浙江硬是打出11比6的攻勢，不給富邦任何機會一再擴大比分，三節打完浙江以62比55領先。到了末節富邦開始加強火力，兩邊都有得分進帳，不過富邦要反超之際，都被浙江給及時阻止，原先富邦追到6分落後，卻接連出現失誤以及犯規，又讓浙江把分差擴大到雙位數，由於最後分差來到20分，讓比賽提前進入垃圾時間，最終富邦就以67比86吞下2連敗。

浙江一共有3人得分上雙，張大宇21分、10籃板、1抄截、1阻攻是全隊最佳，付磊則有16分、10籃板’2助攻的表現。富邦方面，吳宏興攻下19分、4籃板；林書緯14分、4籃板、6助攻，是全隊唯2得分上雙球員。

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲富邦苦吞2連敗。（圖／取自富邦粉絲專頁）

關鍵字： CBA夏季聯賽富邦勇士浙江
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