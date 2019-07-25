趙安華再控跆協說謊　控理事長佔用空款、出國坐頭等艙

▲趙安華。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

跆拳道協會監事趙安華24日召開記者會指控，先前指控理事長吳兩平出國坐頭等艙、安插親屬在協會任職，以及浮報經費佔用公款一事，跆協回應非事實，要繼續踢爆協會。

吳兩平先前否認出國坐頭等艙一事，且理事長不屬代表隊成員，出國費用無法跟有關單位核銷，但趙安華出示文件指出，已經領了大筆費用，且協會透支款項都是部份職員刷卡代墊。

請繼續往下閱讀...

趙安華並已向士林地檢署提告，指出所有弊案都來自內部，他出示通訊軟體對話截圖，並公開跆協內部派系互鬥、貪瀆手法，也回應跆協不用保留法律追訴權，可以盡快去提告。

同時趙安華也出示款項證明，吳兩平確實參訪2018年雅加達-巨港亞運坐頭等艙，指控理事長不屬代表隊，無法向相關單位核銷的說法不屬實。

趙安華還表示，跆協上報給體育署或是桃園市體育局，所有的收支結算表、所有的計畫，部分領據都是假的，並秀出遭體育署退回的說明文件。

體育署指出，趙安華把諸多事件合併指控，體育署退回給跆協的核銷文件，屬於正常程序，任何協會都有審核未過或項目未交代完整或者不符需求的部份遭到退回。

另外趙安華提到，2018年亞運培訓隊含品勢對打至南韓移地訓練，吳兩平兒子支領10萬美元，副秘書長楊凱又以相同名義支領2萬美元。

當時趙安華詢問支領2萬美元用途為何，楊凱答稱，替理事長吳兩平領錢一到機場就交給吳兩平，如何使用及核銷都一概不知情。

楊凱對此回應，「2萬美金是國訓隊移地韓國濟州島訓練經費，適逢我去參加韓國濟州公開賽，會計要我帶去給國訓隊的，故由我簽領，到達韓國後隨即將此款交由國訓隊了。」