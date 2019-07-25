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中職／葉總招喚加入味全　吳宗峻：我要再拚一次

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▲吳宗峻。（圖／翻攝自吳宗峻粉絲團）

▲吳宗峻。（圖／翻攝自吳宗峻粉絲團）

記者歐建智／台北報導

「黑峻」吳宗峻去年被富邦悍將釋出之後，怎麼也想不到，在味全龍重中職之後，他也要重回職棒，尋求職棒生涯第2春，他表示，2021年味全龍上一軍，自己就是36歲了，決定再挑戰一次。

吳宗峻是2008年選秀會加盟興農牛，隨著興農牛轉賣來到義大犀牛，義大犀牛賣給富邦悍將而再次轉隊，去年底被釋出，尋找其它職棒球隊機會而不可得。

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決定放棄職棒生涯之後，吳宗峻回到故鄉台南，周一到周五到母校民德國中青少棒指導，自己也順便練球，周六、周日則是開設俱樂部，教導小朋友打棒球。

這樣的日子過得還可以，吳宗峻說：「開設俱樂部教小朋友，如果看到有不錯資質的小朋友，便會建議他們去加入少棒隊，培養小朋友對棒球的興趣，台南市少棒及青少棒沒落了，需要有新的活力加入。」

味全龍加盟中職成為第5隊，吳宗峻一定知道，自己的年紀卻讓他覺得不可能，但味全龍總教練葉君璋親自打電話徵詢，請他加入味全龍隊，吳宗峻接到電話時，沒有馬上答應，他猶豫了。

到底要不要重新投入職棒戰場？吳宗峻利用時間進行打擊練習，他說：「我發現自己還可以打，還能打。」與家人討論之後，決定再去挑戰職棒，決定加入味全龍。

吳宗峻說：「真的沒有想到味全龍會找上我，本來以為沒有再打職棒的機會，既然還可以再打，為什麼不繼續打。」

決定重返職棒之後，吳宗峻開始自主訓練調整，8月4日向味全龍報到，他的味全龍粉絲團「峻傑廉悍-吳宗峻粉絲團」也在7月24日成立。

今年已34歲，吳宗峻很了解自己在這支全新球隊的角色與定位，他表示，年輕球員進職棒，什麼都不了解，自己的工作是協助年輕球員在最短時間裡適應職棒環境，了解球隊要的東西與球風，融入在球隊，提醒他們應該注意的東西。

他說：「就是母雞帶小雞。」把自己的經驗傳承下去，到了2021年味全龍上一軍就已是36歲，但他並不服老，職棒是比實力的，吳宗峻目標是拚上一軍，再創職棒顛峰。

關鍵字： 中華職棒味全龍吳宗峻
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