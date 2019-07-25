世泳賽／「洪荒少女」不再　傅園慧50仰式未進前八決賽

▲傅園慧50公尺仰式差0.05秒無緣決賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

傅園慧先前在50公尺仰式「洪荒之力」再現，游出27秒70第1名成績晉級準決賽，看似有望奪牌希望，不過到了準決賽，傅園慧卻失常，僅游出27秒84的成績，差了0.05秒無緣決賽，在受訪時她則含淚鼓勵自己不要放棄就好。

傅園慧在100公尺仰式牌第22名大失常無緣決賽後，到了50公尺仰式預賽，她馬上做出調整，一舉游出27秒70第1名成績晉級準決賽，不過近期表現都起伏不定的傅園慧，在準決賽中又再次失常，這次她被分在第2組第4水道，最終游出了27秒84的成績，排名小組第4，總排名則是第9，距離第8名的俄羅斯選手維斯吉娜(Daria Vaskina)的27秒79僅有0.05秒差，最終無緣決賽。

請繼續往下閱讀...

連續的失利，傅園慧在今年世泳賽個人項目已經全數出局，對此曾經樂天、搞笑的「洪荒少女」賽後受訪卻風格大變，失落的神情顯露無遺，這樣的結果傅園慧坦言自己也沒有想到，「沒辦法，這一年成績一直在27秒60到26秒70左右，今天沒游好，但我已經做了最大努力，我很對不起教練。」

這次起伏的表現，也大大打擊傅園慧，她甚至在受訪時自言自語稱，「真的沒辦法，可能我已經不太適合游泳了。」不過隨後傅園慧面對鏡頭，她仍展現出樂觀一面，「我會回去繼續努力，人生大部分都是失敗的，永遠不要放棄就好。」

傅園會更坦言，對於這次的世錦賽，準備得比以前更多，甚至比4年前奪下冠軍更努力，「我今年的成績和狀態不是特別好，但沒有闖進決賽我絕對沒想到，4屆的世錦賽，我最差成績式第2名，成績好的時候是第1，這次的訓練明明做的最好，賽前也沒什麼太大壓力，真的沒有理由，也沒有可以推拖的。」

▲傅園慧。（圖／CFP）