為了救援王送走5人　迪亞茲大衰退大都會求交易

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

開季前大都會提出包含百大新秀的5人籌碼，從水手交易來新科救援王迪亞茲（Edwin Diaz），不料迪亞茲來到大蘋果之後狀態遠不如去年，防禦率高達4.81，大都會決定在731交易大限前將他交易出去。

大都會當時利用百大新秀排名第22的凱蘭尼奇（Jarred Kelenic），搭配鄧恩（Justin Dunn）、布魯斯（Jay Bruce）、史旺札克（Anthony Swarzak）以及包提斯塔（Gerson Bautista），向水手交易迪亞茲，並且幫忙吃下坎諾（Robinson Cano）剩餘合約。根據《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）報導，大都會希望透過交易迪亞茲，得到比當時的包裹，更高價值的回報。

請繼續往下閱讀...

年僅25歲的迪亞茲，去年防禦率只有1.96，飆出124K、57救援，以救援王的身份獲選年度最佳救援，生涯首次入選全明星，還入圍美聯年度MVP票選。到了大都會迪亞茲表現大幅衰退，42場出賽22救援，4.81防禦率、1.424WHIP都是生涯最差，上季僅投出17次保送的他，現在已累積13次。

「我在紐約過得很開心，但有些事不是我能控制的，」迪亞茲受訪時說道，「我能做的就是盡自己的本份，我能理解這就是一門生意。沒有什麼事能夠左右我的心情，當我踏上投手丘，我唯一專注的就是投球。」

儘管表現大幅衰退，但迪亞茲依舊稱得上是聯盟一線的終結者，本季三振率高達13.96，26次救援機會把握了22次。重點是他的新人合約要到2022年才跑完，本季薪資60萬美元左右，要到2020年才會取得第一次的薪資仲裁資格。