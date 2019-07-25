CBA夏聯／台啤、富邦首日遭雙殺　25日分組第二戰

▲富邦勇士首戰不敵上海大鯊魚。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）



記者張曜麟／綜合報導

長三角CBA夏季聯賽在24日開打，第一場比賽就是由台灣啤酒對戰福建潯興，雖然台啤有3人得分上雙，但最終仍以61比78落敗。另一場由富邦勇士對決地主上海大鯊魚的比賽，富邦完全熄火只有2人得分上雙，反觀對手卻多點開花，終場富邦勇士只能以67比72吞下敗仗。

台啤面對福建潯興的比賽，在開局福建就打出9比2的攻勢，隨後雙方互有來往，周伯勳雖然頻頻得分，但福建靠著何重達、徐銘智在外圍開火，一舉將分差擴大到雙位數，首節終了台啤就以10比22落後。進入次節台啤進攻仍大當機，被對手打出7比0的猛攻，只能靠著零星單打來得分，半場福建就已經取得51比27的領先。

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易籃後，台啤找回進攻手感，黃泓瀚、黃聰翰相繼砍分，不過福建外圍手感發燙，何重達以及徐銘智在外圍狂飆三分，使分差不斷維持在20分以上，三節打完福建仍保有15分的領先；末節福建依然在擴大比分，使得比賽早早進入垃圾時間，最終台啤就以61比78敗給福建。全場福建僅有2人得分上雙，何重達攻下18分、13籃板；黃毅超17分、2籃板，台啤方面則是黃聰翰攻下17分、3籃板數據最佳、周伯勳11分、3籃板。

▲黃泓翰打完瓊斯盃再征CBA夏聯。（圖／記者季相儒攝）

另一場富邦對戰上海大鯊魚的比賽，首節雙方就打得異常激烈，不斷互換領先，第一節打完上海僅有1分領先，不過進入次節，富邦攻防兩端卻突然當機，被上海打出一波10比0猛攻，分差一舉被擴大到11分，但隨後林書緯連切帶投獨攬5分，幫助富邦稍微止血，不過兩節打完上海仍以36比27領先。

換邊再戰後，林書緯開始串聯全隊，帶領富邦將比數縮小到3分，不過上海靠著羅漢琛不斷衝擊內線，一人連拿6分抵擋富邦反撲氣焰，三節打完上海以51比48些微領先3分。進入末節，羅旭東先是在籃下打進還獲得加罰，但富邦也靠著吳宏興連砍4分給出回應，在最後3分鐘，羅旭東以及董瀚麟連續砍分，幫助上海握有6分的領先，最終時間不夠，富邦勇士就以67比72不敵上海大鯊魚。

本戰上海有4人得分上雙，其中董瀚麟15分、8籃板、2助攻為全隊最佳；富邦方面，吳宏興砍1分、8籃板全隊最佳，林書緯則有9分、2籃板、3助攻進帳。接下來富邦勇士將於25日下午4點對戰浙江稠州，台灣啤酒則是晚上8點對戰山東西王。

▲台啤不敵福建潯興。（圖／取自台灣啤酒粉絲專頁）