運動雲

>

CBA夏聯／台啤、富邦首日遭雙殺　25日分組第二戰

ETtoday運動雲

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲富邦勇士首戰不敵上海大鯊魚。（圖／取自富邦勇士粉絲專頁）

記者張曜麟／綜合報導

長三角CBA夏季聯賽在24日開打，第一場比賽就是由台灣啤酒對戰福建潯興，雖然台啤有3人得分上雙，但最終仍以61比78落敗。另一場由富邦勇士對決地主上海大鯊魚的比賽，富邦完全熄火只有2人得分上雙，反觀對手卻多點開花，終場富邦勇士只能以67比72吞下敗仗。

台啤面對福建潯興的比賽，在開局福建就打出9比2的攻勢，隨後雙方互有來往，周伯勳雖然頻頻得分，但福建靠著何重達、徐銘智在外圍開火，一舉將分差擴大到雙位數，首節終了台啤就以10比22落後。進入次節台啤進攻仍大當機，被對手打出7比0的猛攻，只能靠著零星單打來得分，半場福建就已經取得51比27的領先。

請繼續往下閱讀...

易籃後，台啤找回進攻手感，黃泓瀚、黃聰翰相繼砍分，不過福建外圍手感發燙，何重達以及徐銘智在外圍狂飆三分，使分差不斷維持在20分以上，三節打完福建仍保有15分的領先；末節福建依然在擴大比分，使得比賽早早進入垃圾時間，最終台啤就以61比78敗給福建。全場福建僅有2人得分上雙，何重達攻下18分、13籃板；黃毅超17分、2籃板，台啤方面則是黃聰翰攻下17分、3籃板數據最佳、周伯勳11分、3籃板。

▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,黃泓翰。（圖／記者季相儒攝）

黃泓翰打完瓊斯盃再征CBA夏聯。（圖／記者季相儒攝）

另一場富邦對戰上海大鯊魚的比賽，首節雙方就打得異常激烈，不斷互換領先，第一節打完上海僅有1分領先，不過進入次節，富邦攻防兩端卻突然當機，被上海打出一波10比0猛攻，分差一舉被擴大到11分，但隨後林書緯連切帶投獨攬5分，幫助富邦稍微止血，不過兩節打完上海仍以36比27領先。

換邊再戰後，林書緯開始串聯全隊，帶領富邦將比數縮小到3分，不過上海靠著羅漢琛不斷衝擊內線，一人連拿6分抵擋富邦反撲氣焰，三節打完上海以51比48些微領先3分。進入末節，羅旭東先是在籃下打進還獲得加罰，但富邦也靠著吳宏興連砍4分給出回應，在最後3分鐘，羅旭東以及董瀚麟連續砍分，幫助上海握有6分的領先，最終時間不夠，富邦勇士就以67比72不敵上海大鯊魚。

本戰上海有4人得分上雙，其中董瀚麟15分、8籃板、2助攻為全隊最佳；富邦方面，吳宏興砍1分、8籃板全隊最佳，林書緯則有9分、2籃板、3助攻進帳。接下來富邦勇士將於25日下午4點對戰浙江稠州，台灣啤酒則是晚上8點對戰山東西王。

▲上季SBL冠、亞軍富邦、台啤受邀參加本屆CBA夏季聯賽。（圖／取自富邦、台啤粉絲專頁）

▲台啤不敵福建潯興。（圖／取自台灣啤酒粉絲專頁）

關鍵字： CBA夏季聯賽富邦勇士台灣啤酒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

滑冰主辦權遭拔除因「國際情勢」？　ISU打臉：中華冰協建議改賽地

中職／兄弟隊史1500勝達陣　聯盟坦承未算六一事件裁定勝

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

世泳賽／米拉克超越極限　破菲爾普斯「鯊魚裝年代」200蝶世界紀錄

下一個新東家怎選？　林書豪開出4大條件

富邦、台啤出征CBA夏季聯賽　林冠均隨富邦參賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力戰瑞安　運彩開盤看好富邦連勝

2戴資穎直落二印尼世青冠軍晉級8強

3韋蘭德壓制運動家　11K奪13勝

4印地安人與費城人商討鮑爾

539歲賈索底薪加盟拓荒者

熱門新聞

1台主辦權遭「取消」　ISU：中華冰協自己建議改賽地

2兄弟達成1500勝　聯盟坦承未算六一事件

3黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

4世泳賽／米拉克破飛魚200蝶WR

5新東家怎選？　林書豪開出4條件

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30周年07/16~07/21精彩投打(打者篇)

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366