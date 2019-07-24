中職／失誤特守到半夜　林立：因為在意，所以要更好

▲林立。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿24日對戰中信兄弟，林立、朱育賢、陳俊秀、陽耀勳相繼開轟，助猿終場12比5勝出，中斷兄弟4連勝。林立單場4安，僅差三壘打「完全打擊」，他在賽後表示，自己沒有特別在意，而談到23日因失誤選擇賽後留下來特守，他強調：「因為在意，所以想要更好。」

林立首局首打席就開轟，為本季第12發全壘打，2局三壘有人時，再度適時敲安，帶有1分打點，4局敲出二壘打，5局擊出本場第4安，合計5支4，貢獻3分打點，連17場敲安，打擊率高達0.421，稱霸聯盟。

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對於完全打擊，林立認為每一支安打都是可遇不可求，自己能做的就是保持相同的攻擊策略，不會特別在意完全打擊，「這真的是一件很難的事，像我今天怎麼打，還是就差那一支（三壘打）。」

昨天對兄弟發生守備失誤，隨後被換下場，林立相當自責，賽後主動要求特守，教練蔡昱詳也在旁協助，接近晚上12時才離開。林立說：「自己很清楚要的是什麼，主動要求留下來練習，是自己清楚知道要的是什麼，如果是教練要求，自己變被動方，練得效果可能沒這麼好。」

林立坦言，下半季開始至今，自己在守備方面並不穩定，但強調不會去排斥它，「這是自己的一部分，選擇接受，想盡辦法改善，學長、教練都有他們的經驗，會跟他們聊聊，嘗試看看、找出適合自己的方法，守備也是一樣。」