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中職／包林傑在家勝率百分百　「主場投球很舒服！」

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▲▼富邦悍將,包林傑。（圖／記者季相儒攝）

▲包林傑本季在新莊主場勝率百分百。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將24日主場面對統一獅，富邦先發投手包林傑主投7局無失分，聯手林羿豪、陳鴻文完封統一，也讓包林傑成功拿下本季第4勝，他在中職生涯8次先發當中，主場勝率百分百。賽後包林傑表示，「不管在哪個層級打棒球，只要能夠在主場出賽，都是件讓人非常舒服的事！」

包林傑今天主投7局用了96球，只被敲出4支安打以及2次四死，沒有失分並且還送出7次三振。這是包林傑生涯第2次交手統一，前一次對壘正好是他的一軍初登板，那場他只投4局就丟了6分，吞下敗投。賽後包林傑也說到，「絕對記得統一獅，今天在投球策略上改成主動積極好球帶，也帶來不錯的成效。」

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包林傑本季先發8場，4場主場、4場客場，其中在主場的勝率是完美的百分百，他自己也認為主場出賽比較舒服，「就算是在國外，不管哪個層級的比賽，在主場有自家球迷的鼓勵，這些都讓人非常舒服。」

▲▼富邦悍將,包林傑。（圖／記者季相儒攝）

▲包林傑領軍中止球隊的3連敗。（圖／記者季相儒攝）

富邦在上週末慘遭Lamigo桃猿橫掃，今天靠著包林傑的好投止敗。包林傑說，「桃猿的打線很強，上禮拜的比賽我們的確打得很掙扎，希望可以從這場比賽開始逆轉情勢！」

關鍵字： 中華職棒統一獅富邦悍將包林傑
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