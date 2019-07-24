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馬琳透露在海拔4421米內華達山脈訓練　不冒險打世錦想9月復出

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▲▼ 日本羽球公開賽,日本公開賽,日本公開賽女單冠軍馬琳。（圖／CFP）

▲馬琳希望盡快回到賽場。（圖／資料照／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

在今年1月世界羽聯(BWF)超級500賽印尼大師賽中，闖進決賽的西班牙馬琳(Carolina Marin)宣布傷退，之後確定是右膝十字韌帶斷裂，手術後積極復健和訓練。馬琳日前出席活動時提到，並不急著參加8月的世錦賽，還透露自己將會在美國內華達山脈進行高海拔訓練。

馬琳在印尼大師賽決賽對上印度塞娜（Saina Nehwal），原本力拼本賽季首冠，不過在第一局只進行10分鐘後，馬琳突然痛哭跪地並宣布退賽，賽後被診斷出為右膝十字韌帶斷裂，並進行手術，預估要休養至少半年，勢必影響爭取東京奧運積分，目前世界排名則暫時排在第9。

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不過馬琳術後恢復的情況良好，也已經進行訓練，日前出席活動時提到自己膝蓋感覺很好，不過去年世錦賽冠軍的他，不確定是否參加8月的世錦賽，「我的目標是東京奧運，這就是為什麼不想冒任何風險參加世錦賽，如果參加我就會全力以赴，不過如果不參賽，預計在9月的巡迴賽復出。」

曾經拿下2016年里約奧運金牌的馬琳，受傷之後離開賽場已經6個月，目前東京奧運積分仍是0，為此也感到著急，「我很想要盡快回到賽場，並且拿下好成績，成為巡迴賽的冠軍。」馬琳更透露，「近期將在海拔大約4421米的美國內華達山脈進行高海拔訓練，檢驗傷勢狀況並且備戰奧運。」

▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂，痛得哭出來 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

關鍵字： 馬琳世錦賽
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