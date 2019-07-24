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中職／桃猿年度女孩卡17日首發　竟有彩香及唇印簽名卡

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▲LamiGirls年度女孩卡。（圖／桃猿提供）

▲LamiGirls年度女孩卡。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」將在8月17日、18日登場。LamiGirls成軍九年最大回饋祭將準備辣蜜十二滴回饋10號隊友，桃猿今天（24日）宣布「2019 LamiGirls Cards」LMG Vol.2年度女孩卡將在8月17日全球首發。

「2019 LamiGirls Cards」將是中華職棒專屬啦啦隊再度完整發行並上市的女孩卡。22位女孩巫苡萱、曲羿、倪暄、沐妍、慕霏、慧慧、陸筱晴、琳妲、羚小鹿、ABU’U、張庭、巧柔、籃靖玟、李亞璇、牙璽喬、凱莉絲、孟潔，新成員卉妮、菲菲、若潼、YURI以及日籍成員彩香將以LMG制服、美美私服等造型亮相。

產品內容為普卡198款（22位成員各三款，每款各三張）、限量卡92款、簽名卡42款、唇印卡21款、唇印簽名卡21款、Photo簽名卡189款、特殊簽名卡49款共9種類。新規劃應援私物唇印簽名卡21款。1包4張；1箱300包（產品內容以實際封入為主）。

「2019 LamiGirls Cards」將在辣蜜趴球場商店上架發售，卡片每包四張售價60元限零售。Lamigo官方購物網將於7月25日0時上架，但限整箱購買，每箱300包，購買整箱加贈LamiGirls拍立得親簽卡一張，8月21日起陸續出貨，蒐集「2019 LamiGirls Cards」還有機會得到韓國國民女神安芝儇親簽卡1款。

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除了卡片單包、整箱購買外，另推出「辣蜜只要你」專案預購，專案內含20包女孩卡加精美收藏冊（可指定女孩款），專案售價1800元，限72小時預購，7月25日0時官方購網上線，8月17日起陸續出貨。

關鍵字： 中華職棒桃猿LamiGirls女孩卡
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