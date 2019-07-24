林書豪結束台灣行後　29日出席中國CBA選秀會

▲林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

林書豪將在24日抵達台灣進行一系列行程，不過中國媒體也爆料，他接受中國籃協主席姚明邀約，將出席29日的CBA選秀大會。林書豪在幫助多倫多暴龍奪冠後尋無合約，而他先前也透露，未來不排除到亞洲打球，CBA也在他的考量之中。

林書豪剛結束中國行之後，預計在24日抵達桃園機場展開台灣行程，不過他將在28日全部行程結束之後，前往中國以嘉賓的身份參加CBA選秀大會，這將是首次現役NBA球員出席CBA選秀會。

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先前就有消息傳出，林書豪若未獲得NBA合約，將有可能回亞洲打球，並且加盟中國CBA去隊的謠言，因為他去年曾在節目上透露，在他的生涯規劃中不排除在CBA打球。

林書豪在24日下午抵達桃園機場後，將直接前往台北舉行返台記者會，26、27日兩天則是在和平籃球館出席豪小子林書豪籃球訓練營，28日台灣行最後一天行程，將出席信義區的「林家夜市」與球迷互動。

根據中國媒體報導，林書豪接受姚明與CBA公司的邀約，將以嘉賓的身份出席24到29日CBA長三角夏季聯賽期間舉辦的CBA選秀會，也因為台灣的行程關係，林書豪最有可能的就是29日CBA選秀會當天。

今年CBA夏季聯賽有2支SBL球隊富邦勇士、台啤受邀，將與江蘇肯帝亞、南京同曦、浙江稠州、福建潯興、上海大鯊魚、山東西王6支CBA球隊較勁。而今年的CBA選秀會一共有林韋翰、成力煥、吳永盛、鄭瑋、林秉聖、楊盛硯6名台灣球員報名，打破過往最多台將紀錄。

▲林書豪中國行，與好友郭艾倫、翟曉川合影。（圖／翻攝自微博／郭艾倫）