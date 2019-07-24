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跆協遭爆理事長安插家人任職、培訓隊出國當家庭旅遊

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▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

跆拳道協會遭媒體爆料，理事長吳兩平涉嫌侵佔協會和國訓中心公費逾600萬，並安排自己兒子在協會任職，已違反國體法，且出國還坐頭等艙，種種行為明顯違法，但對此跆協也一一否認並提出解釋。

爆料來源來自跆協監事趙安華，指控內容約略分為三大項，一是吳兩平安排兩個兒子在國際組與秘書組任職，違反國體法現任理事長配偶及三親等以內血親、姻親不得為專任工作人員的規定。

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3是帳務透支上千萬，涉嫌報假帳，且有挪用其他款項向體育署核銷，同時2018年的跆拳道大獎賽、主席盃亞洲區賽事以及品勢世錦賽，相關採購大多有弊案。

吳兩平指出，兒子本身屬翻譯人才，才會尤其擔任翻譯，還要再額外的支付費用，並沒有佔用公款也沒有坐頭等艙。

同時體育署也回應，國體法規定中，若是「翻譯」職務，並沒有明確規範在配偶與三等親不得擔任協會相關職務的法條內，要看跆協呈報上的職務為何。

同時各協會理事長出國原本就得自行負擔費用，或是用協會的相關款項，不論是任何艙等的機票，或是帶妻小同行，依規定都無法跟有關部門核銷，因理事長與相關行政人員不屬於代表隊，且機票上還印有名字。

此外，跆協確實年度預算尚未核銷，體育署也已經發文要求跆協進行解釋，跆協副秘書長楊凱指出，確實未完成核銷，體育署來函要求解釋，也已經依規定在時限內回文給體育署進行解釋。

據悉，24日這一天出版的週刊雜誌，也有針對跆協相關爭議的報導，爆料內容須等出刊後才能得知事否與此事相同。

關鍵字： 跆拳道協會吳兩平
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