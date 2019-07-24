U12世界盃／開幕戰抗古巴先發投手4選1　隊長黃天賜4番

▲U12中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃開打倒數，中華隊過一個多月集訓準備迎戰各國勁敵，開幕戰對決古巴搶首勝，先發投手將從4位目前調整最佳的投手中選出1位，隊長黃天賜扛第4棒。

中華隊陣中共有12位能勝任投手職務，總教練李國強點名陳楷升、林丞宥、張耀宇、許子承、江庭毅、余硯誠目前調整狀況最佳，將會是主力，其中前4位是開幕戰對抗古巴的先發人選。

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本屆中華隊投手戰力平均，主力投手皆有110公里以上的實力，除了速球之外也各有特色，李國強透露，「陳楷升的滑球有引誘性，林丞宥是左投又穩定，許子承投球動作怪異能擾亂對手，張耀宇具備速度壓制力，變化球也很好。」

至於打線方面，隊長黃天賜選球能力佳，也具備長打被選為中華隊「不動4番」，前3棒需要擊球率高的打者，由葉弘仁、江宗駿、陳楷升、余硯誠輪替，余硯誠也有可能往後調，與江庭毅、許子承排在5至7棒，加強長打火力。

中華隊自6月19日集訓至今，在桃園曾與新明國中等強度夠的球隊交手過11場比賽，至少贏了8場，再加上最近3場與小馬聯盟中華隊的夜間練習賽，準備充足迎接世界盃，李國強認為，目前強度已經拉上來，就看球員臨場表現及場地適應。

▲U12世界盃，中華隊陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）