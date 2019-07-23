尼克、湖人富比士市值前10名常客　勇士王朝5年來進步28名

▲勇士創造王朝也讓球隊市值直線攀升。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

富比士公布今年職業運動球隊市值榜，NBA總共有3支球隊殺進前10名，在NBA當中排名第一的是紐約尼克，連5年闖進總冠軍戰並拿下過3次冠軍的勇士，則是排在第9名，有別於尼克有地利之便，始終在該榜前10名內，勇士從2015年一路以37名進步到現在的地位。

在富比士職業運動球隊市值榜中，紐約尼克排在第5名，是NBA榜中的龍頭，儘管尼克的戰績長年慘澹不堪，但是靠著全美第一大人口以及有著世界中心的加持下，從2016年開始每年紐約裡的MLB、NBA、NFL球隊都能夠佔據前10名的位置。

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▲湖人近期市值最高點是「老大」在役的最後一季。（圖／路透社）



紐約尼克的情況跟洛杉磯湖人很類似，儘管也是多年沒有打進季後賽，但是位處全美最多人口的加州，以及過往累積的名聲，依舊連年在該榜闖進前10，甚至在傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）待的最後一年還能夠排在第6名。

儘管尼克、湖人都沒有強盛的戰績就擁有高市值，但也不代表球隊戰績與市值無關，舊金山勇士連續5個賽季闖進冠軍賽，並且拿下3次總冠軍，建立勇士王朝，過去5年勇士市值不斷攀升，2015年排名僅在37名，但是在2017年殺到20名，去年更一舉擠進第10名，今年更上一層樓來到第9名。