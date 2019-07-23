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富比士職業球隊榜　NFL牛仔市值1550億蟬聯4年冠軍

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▲▼達拉斯牛仔。（圖／達志影像／美聯社）

▲達拉斯牛仔連4年稱霸職業球隊市值榜。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

富比士公布2019年最有價值職業運動隊伍，今年NFL的達拉斯牛仔是連4年蟬聯此榜龍頭，前10名當中NFL就佔了4個名額，NBA則是由勇士、湖人、尼克搶佔3個名額，成為前10大當中第二多的職業聯賽，而大聯盟只有紐約洋基擠進前10名。

達拉斯牛仔自從2016年奪下該年榜首後，已經連續4年蟬聯冠軍，這4年期間，牛仔隊的市值從40億美元（約1240億台幣）暴漲至今年的50億美元（約1550億台幣）。

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▲▼達拉斯牛仔。（圖／達志影像／美聯社）

▲達拉斯牛仔沒有強盛戰績，但有著龐大球迷支撐。（圖／達志影像／美聯社）

牛仔隊2018賽季在季後賽不敵洛杉磯公羊，也讓他們連續23季無緣分區決賽，不過他們還是有著龐大的收視觀眾，根據外電統計，上賽季牛仔隊光是靠贊助商廣告挹注以及門票收入就高達3.4億美元，這數字是不少NFL球隊的2倍之多。

世界前10大市值職業運動裡，大聯盟只有洋基上榜，不過他們去年靠著例行賽百勝加持，觀眾收視數暴增，也讓他們從去年的第5名，爆衝至第2名，市值增幅多達15％，更是前30名中漲幅最高的球隊。

NBA分別由尼克、湖人、勇士進入排行榜第5、8、9名，其中市值漲幅最多的是勇士，與去年相比漲了13％，戰績長期低迷的尼克，今年市值也上漲11％，價值推出來到40億美元。

▲▼皇馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇馬在2013－15年稱霸市值榜，今年排在第三名。（圖／達志影像／美聯社）

足球方面西甲豪門皇馬、巴塞隆納分別在排行榜第3、4名，曾經在2012年排名第一的英超曼聯則是排在第6。這3隊當中巴塞隆納市值下滑1％；曼聯更是一口氣下降8％，前17名的球隊當中，只有3隊市值下滑，另一支球隊也是足球，是排在第17名的德甲拜仁慕尼黑。

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