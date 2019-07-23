日本公開賽／石宇奇韌帶撕裂退賽　拼世錦、奧運積分添變數

▲石宇奇在印尼公開賽扭傷 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

目前男單世界排名第2的石宇奇，日前在印尼公開賽16強時傷退，左腳踝整個腫起來就醫檢查，不過世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日緊接開打，石宇奇也確定退賽養傷，8月世錦賽是否能參加也未可知，勢必影響後續拼搶東京奧運積分。

石宇奇在前一站印尼公開賽16強賽，對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN）時，第一局6：7落後，在救球時不小心扭傷腳踝，隨即叫了暫停，可以看到他組腳踝整個腫起來，之後確定無法再比賽只好退賽。事後石宇奇在微博寫道，「沒有什麼大事，請大家放心哦，回國後我會去醫院做進一步的檢查。」

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不過有網友PO出石宇奇的私訊，石宇奇說自己韌帶撕裂伴有水腫，目前骨頭沒有問題。不過也確定沒辦法參加攸關東京奧運積分的日本公開賽以及下周的泰國公開賽，8月即將開打的世錦賽，可能也不樂觀，這將會衝擊他力拚奧運積分賽。

而石宇奇也成了繼南韓一哥孫完虎跟腱斷裂 、西班牙馬琳（Carolina Marin）右膝前十字韌帶斷裂之後又添傷兵。孫完虎和奧運金牌馬琳在手術後也都還在持續休養中，什麼時候能再回到賽場也還是未知數，但肯定會影響爭戰東京奧運積分。