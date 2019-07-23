費城人簽哈波放話幹大事　正盤算交易「Z魔神」葛蘭基

▲響尾蛇王牌葛蘭基。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人在簽約哈波（Bryce Harper）之前，就放話不惜一切代價重返冠軍榮耀，但球季進行到下半季，費城人排名國東區第3。為了衝刺季後賽，球團決定補強先發，根據《USA TODAY》報導，他們鎖定了響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）和雷伊（Robbie Ray）。

本季葛蘭基投出自2016年加盟響尾蛇以來的最佳表現，21場先發出賽主投135局，投出10勝4敗、防禦率2.93佳績。不過得到葛蘭基的負擔可不小，他合約將於2021年到期，未來兩年年薪達3500萬美元。

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比起葛蘭基龐大的薪資負擔，雷伊顯然是比較便宜的選項，他在今年薪資達到600萬美元後，明年球季仍具有薪資仲裁資格。本季他21場先發出賽，主投117局繳出8勝6敗、防禦率3.92。

本季費城人先發輪值表現不佳，僅有王牌諾拉是比較可信賴的先發，而團隊防禦率4.57在國聯排11名後段班。過去一週費城人多次與響尾蛇討論雷伊交易進度，同時也面臨太空人和洋基隊的競爭。

費城人戰績52勝48敗、勝率5成45，排名國聯東區第3位，落後龍頭勇士7.5場勝差，距排名第2的國民有1場勝差。在國聯外卡方面，目前費城人暫居第3，落後第二席位的釀酒人0.5場勝差。

▲響尾蛇先發左投雷伊。（圖／達志影像／美聯社）