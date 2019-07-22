阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

▲阿隆索（Pete Alonso）氣到折棒。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大都會重砲菜鳥阿隆索（Pete Alonso）風光拿下全壘打大賽冠軍後陷入大低潮，22日對巨人3局遭到三振後，氣到直接把球棒折斷，讓全場球迷驚呼。阿隆索此役繳出3支0，終場大都會以2比3落敗。

阿隆索全壘打大賽決賽擊出23發擊敗小葛瑞諾（Vladimir Guerrero Jr.）風光拿下冠軍，不過他似乎受到「全壘打大賽冠軍魔咒」影響，明星週過後的8場比賽31打數僅擠出4安，並且吞下13次三振，打擊率從明星週前的.280一路下滑倒.267。

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大都會22日持續作客巨人主場，阿隆索第3局2人出局2好1壞局面，忍不住對一顆內角偏高的四縫線出棒，揮棒落空三振出局，轉身過後他氣得直接將球棒折斷，清脆的聲音令全場球迷驚呼。

Pete Alonso had enough of that bat



(via @MLB)pic.twitter.com/WOOCnja9rw — ESPN (@espn) July 21, 2019

阿隆索賽後解釋，當時的舉動是因為對自己相當的失望，明明知道那顆球是壞球還忍不住出棒，「對於自己的那個打數相當失望，因為我知道我是能表現得更好的。也因為我給自己的期待相當高，所以才會有失控的舉動出現。」