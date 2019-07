阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

▲阿隆索(Pete Alonso)氣到折棒。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

大都會重砲菜鳥阿隆索(Pete Alonso)風光拿下全壘打大賽冠軍後陷入大低潮,22日對巨人3局遭到三振後,氣到直接把球棒折斷,讓全場球迷驚呼。阿隆索此役繳出3支0,終場大都會以2比3落敗。

阿隆索全壘打大賽決賽擊出23發擊敗小葛瑞諾(Vladimir Guerrero Jr.)風光拿下冠軍,不過他似乎受到「全壘打大賽冠軍魔咒」影響,明星週過後的8場比賽31打數僅擠出4安,並且吞下13次三振,打擊率從明星週前的.280一路下滑倒.267。

大都會22日持續作客巨人主場,阿隆索第3局2人出局2好1壞局面,忍不住對一顆內角偏高的四縫線出棒,揮棒落空三振出局,轉身過後他氣得直接將球棒折斷,清脆的聲音令全場球迷驚呼。

Pete Alonso had enough of that bat



(via @MLB)pic.twitter.com/WOOCnja9rw