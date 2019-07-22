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哈里斯坦言轉來七六人沒有充分球權　確定核心後將不同

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▲▼七六人哈里斯（Tobias Harris）（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯認為上賽季自己能力沒有得到充分發揮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

七六人今年夏天以5年1.8億美元續留了哈里斯(Tobias Harris)，他也正式成為費城未來核心，不過上賽季季中才到七六人的哈里斯，效率明顯降低，對此他近期接受採訪也承認，自己上賽季的能力並沒有獲得充分的發揮。

上賽季哈里斯原先在快艇效力，不過因為快艇決心要擺爛，在季中將他交易至七六人，一到費城哈里斯立刻就成為主力之一，但因為陣中還有恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)、巴特勒(Jimmy Butler)，導致哈里斯球權減少，戰術地位也有所下降，上賽季他在快艇效力的55場比賽，場均可以繳出20.9分、7.9籃板，不過到了七六人，場均則下滑至18.2分。

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對於自己效率下滑，哈里斯坦言能力並未受到充分運用，「確實，上賽季我們隊中的成員能組成很多不同的組合，我們對彼此都感到很新鮮，但是我的能力肯定沒有被充分發揮。」不過哈里斯也解決了這問題，目前已經跟總教練談論過此事，「當我來這裡時，主帥布朗談到了這個問題，以及在這種情況下該怎麼做。」

確實如哈里斯所說，雖然七六人上賽季組成了超級豪華的陣容，不過因為是臨時組建，並沒有過多的磨合機會，使得他們並未發揮出最大的戰力，反到淪為球星單打，不過現在七六人已經確立未來核心，也將用這個夏天進行磨合。對於未來自己的定位，哈里斯則表示，「對我來說，我至始至終都是一名得分手，那是我每天都在做得事情，整個生涯都是如此，我確信自己接下來仍會繼續在這個位置上，去命中更多投籃。」

▲七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人哈里斯
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