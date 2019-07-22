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中職／統一獅「雙獅」聯名主題視覺公布　花絮曝光

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▲雙獅聯名設計。（圖／統一獅提供）

▲雙獅聯名設計。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

8月3及4日連續兩天週末假期，統一獅下半季第二檔主題活動，推出球迷眾所期待的台日雙獅聯名主題活動，邁向第四年合作，雙獅聯名主題球衣推出第四套主題球衣。

本次設計委託野球工房設計製作，2019第四代雙獅聯名球衣主體以大片留白為底，整體配色以西武藍貫穿延伸呼應西武獅主場球衣，胸前LIONS凌厲字體設計為主視覺，左袖印有本次活動雙頭盔聯名LOGO，兩肩以漸層流線色塊設計展現球衣躍動感，主視覺將貫穿本次聯名商品設計，為雙獅跨海交流刻下歷史紀錄，支持雙獅的球迷把握難得的珍藏機會。

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統一獅Ｘ埼玉西武獅台日雙獅主題日活動，視覺形象設計特別安排施子謙、江辰晏、劉軒荅、楊家維、林祖傑及林祐樂擔任主角，拍攝雙獅主題活動宣傳形象，其中林祖傑對於雙獅主題球衣第一個印象「鮮豔、有活力」，很期待穿上這件球衣打出好表現，而楊家維表示：「今年藍色比較深，感覺比較有潮流感，尤其是帽子比賽後，平常還可以戴出去玩。」施子謙表示：「夏天快到了，來到雙獅的球衣，感覺特別涼爽，在場上也很有奔馳的感覺。」

除了今日公布2019年台日雙獅主題形象視覺外，也將推出一系列商品，將於明日一系列全部公布，屆時歡迎雙獅主題日活動，球迷一起來搶購收藏。

2019年台日雙獅主題形象球衣拍攝花絮
 

關鍵字： 統一獅中華職棒
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