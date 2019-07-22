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世泳賽／孫楊400自四連霸　霍頓暗酸「禁藥騙子」拒同台

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▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖左）霍頓（Mack Horton）拒絕與孫楊同台頒獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

中國游泳名將孫楊FINA光州世錦賽400公尺自由式摘金，達成史無前例的四連霸，拿下銀牌的澳洲名將霍頓（Mack Horton），過去多次指出孫楊使用禁藥，而這次頒獎典禮他上演了無聲的抗議，拒絕與孫楊同台。

孫楊在400公尺自由式決賽以3分42秒44奪金，霍頓4分43秒17、義大利泳將德蒂（Gabriele Detti）3分43秒23分居銀銅，以四連霸改寫澳洲名將索普（Ian Thorpe）所保持的歷史紀錄，但頒獎台上仍受到其他選手鄙視。

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2016年里約奧運指控孫楊「禁藥騙子」（drug cheat）的霍頓拒絕同台頒獎，不願站上頒獎台，合照時也刻意地將頭瞥向另一邊。孫楊曾在2014年5月因禁藥被禁賽3個月，也因此霍頓才會在當時強力指控孫楊持續用藥。

孫楊去年9月拒絕世界反禁藥組織WADA的飛行藥檢，不僅質疑藥檢人員的身份拒絕提供尿液樣本，甚至還與藥檢人員發生衝突，唆使自己的保鑣用鐵鎚敲破血液樣本。不過今年1月FINA裁定，WADA藥檢人員準備文件不夠充分，因此認定孫楊沒有違規，部會進行處分，逃過禁賽危機。

「我對於這次的比賽結果相當失望，但我想你們懂我在說什麼，」霍頓賽後說道，「他的行為、處理方式，比我說的任何話更有用。」而霍頓這次的無聲抗議是突發性的，澳洲隊的所有成員此前都不知道。

孫楊回擊霍頓表示，不尊重我沒關係，但必須尊重中國，對此我感到遺憾，我知道很多人討厭我，但這些金牌就是對質疑最好的回擊。

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫楊400公尺自由式奪金四連霸破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世泳賽孫楊霍頓
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