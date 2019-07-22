日職／央聯明年賽程公布　奧運停賽、橫濱及養樂多東蛋主場

▲明治神宮棒球場。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒今天（22日）宣布中央聯盟明年2020年球季的賽程，因應東京奧運舉辦，7月21日到8月13日停賽，由於神宮棒球場、橫濱棒球場作為比賽場地，橫濱、養樂多第一次到東京巨蛋主場，橫濱也到羅德球場當主場。

日本東京明年舉辦奧運，中央聯盟的比賽在7月21日到8月13日停賽，因此開幕戰比往年提前1周到3月20日舉行，巨人在東京巨蛋出戰橫濱，養樂多在神宮球場出戰阪神，廣島在主場出戰中日龍。

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神宮棒球場7月6日到9月13日、橫濱球隊在6月9日到8月23日都要作為棒球比賽、女壘比賽使用，在這段時間無法舉辦比賽，

因此，養樂多在7初到9月初會到東京巨蛋舉辦11場主場，橫濱在6月底、7月初到東京巨蛋當主場進行6場比賽，再到羅德的zozo球場進行3場主場，這是養樂多與橫濱首度到東京巨蛋當主場。

養樂多是7月7日到9日戰中日、14日到16日戰阪神、8月22日到23日戰阪神、9月4日到6日戰中日，都在東京巨蛋。橫濱是在6月26日到28日戰阪神、6月30日到7月2日對中日，2次系列賽都在東京巨蛋，7月17日及18日則在羅德球場戰巨人。

此外，中央聯盟與太平洋聯盟跨聯盟比賽是在5月26日到6月18日，明星賽是7月19日福岡巨蛋、7月20日在名古屋巨蛋舉行。