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世籃賽／薩波尼斯效法父親率蘇聯勝美國　為立陶宛奮鬥

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▲溜馬薩波尼斯(Domantas Sabonis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩波尼斯高興為立陶宛出賽，盼追隨父親腳步。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

立陶宛今年的世界盃被分到「死亡之組」H組，因為其他3對分別為加拿大、澳洲、塞內加爾，都是世界籃球勁旅，要出線有一定難度，不過身為立陶宛名將薩波尼斯(Arvydas Sabonis)之子的小薩波尼斯(Domantas Sabonis)，在談到今年的世界盃，卻不擔心，並表示想要追隨父親的腳步。

雖然立陶宛身為籃球強國，FIBA排名世界第6，比起同組的另外3隊都還要高，但因為今年澳洲以及加拿大都可以組成NBA戰隊，反觀立陶宛卻只有小薩波尼斯以及瓦蘭休納斯(Jonas Valanciunas)2名NBA球員，讓立陶宛的情勢非常艱困。

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不過小薩波尼斯對於這樣情況並不擔心，同時還很高興可以為國家出戰，他表示因為立陶宛人都非常熱愛籃球，甚至可以用瘋狂來形容，「立陶宛是一個籃球王國，所有人都知道籃球是我們信仰，我們有全世界最瘋狂的球迷，每場比賽他們都會和我站在一起，都會在觀眾席上為我們加油吶喊，支持著我們。」

小薩波尼斯的父親，在31年前的漢城奧運，率領前蘇聯擊敗美國隊，打破了美國隊無法被擊敗的神話，老薩波尼斯也成為第一個擊敗美國隊的男人，更是永遠的「歐洲王」；31年後小薩波尼斯將率領立陶宛出戰世界盃，他自然也想複製自己父親的成就，「我從小看著爸爸打球，我想追隨他的腳步，為國家效力，幫助立陶宛贏得獎牌、贏得榮譽。」

在資格賽階段，小薩波尼斯就有2次為立陶宛出賽的經驗，場均可以繳出14.5分、7.5籃板、2助攻，接下來世界盃小薩波尼斯仍會是立陶宛主力，但立陶宛要晉級，勢必要有更多球員站出來，才能與加拿大、澳洲抗衡。

▲老薩波尼斯(Arvydas Sabonis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲老薩波尼斯(白)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽立陶宛薩波尼斯
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