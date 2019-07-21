印尼公開賽／周天成累躺地安東森也來　史詩大戰兩人擁抱換球衣

▲ 周天成和安東森都累癱。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。男單一哥周天成順利殺進決賽，對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN），兩人上演三局激戰緊咬比數，周天成終於拿下冠軍，一度累得躺在地上，並且和安東森互換球衣，也被狂讚兩人都很有風度。

▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍。

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周天成對上世界排名11的安東森，雙方交手4次周天成全勝，其中3場鏖戰三局，這次交手同樣上演激戰，第一局安東森連續化解3個局點，不過周天成穩住以21：18拿下首局。第二局出現了爭議性判決，安東森越網擊球，澳洲籍主審卻判周天成犯規，雙方更是殺到21、22、23、24平手，才由安東森扳平戰局。

到了決勝局，雙方比數仍緊咬，不過後半段周天成開始拉開分差，周天成出現冠軍點，安東森掛網，周天成21：15勇奪冠軍！全場鏖戰91分鐘，比賽結束那一刻，周天成累得躺在地上，可愛的是安東森也跟著躺地，還硬是躺在周天成旁邊，可愛的畫面連BWF主播都笑出來。

周天成和安東森隔網擁抱後，兩人還互相交換球衣，因為兩人都是首度闖進超級1000賽等級的大賽，最後由周天成拿下首冠，英雄惜英雄，BWF也將影片放在官方臉書粉專，並寫道，「這是一場史詩級大戰，兩位球員都展現了極高的尊敬。」