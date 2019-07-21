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印尼公開賽／周天成奪冠含金量高　四場打三局退林丹、喬納坦

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▲▼ 印尼公開賽,周天成。（圖／CFP）

▲周天成首闖印尼公開賽決賽就奪冠。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。男單一哥周天成順利殺進決賽，和丹麥安東森（Anders ANTONSEN）鏖戰91分鐘三局勝出，拿下超級1000賽生涯首座冠軍。周天成的冠軍得來不易且含金量超高，不但力克強敵，更是四場打滿三局。

周天成今年還未在巡迴賽打進決賽，最佳成績是亞錦賽的銅牌，本站首輪輕鬆以直落二擊敗泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）後，接下來場場都是硬仗，16強對上交手9次只有2勝的大陸林丹，且曾遭遇四連敗，直到亞錦賽才中止敗績，不過本次鏖戰三局，第一局更化解3個局點，以2比1晉級。

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周天成8強賽遭遇印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE），雙方交手7次周天成僅有1勝，唯一一次勝利是在今年5月的蘇迪曼盃輕鬆直落二。但這次對決周天成上演精彩的逆轉勝，以76分鐘力退對手，也報了去年亞運金牌戰落敗之仇，搶下四強門票，也成為本次唯一沒有爆冷的男單種子選手。

進入四強賽後，周天成交手泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN），交手紀錄來看周天成3連勝，不過王高倫的球風相當黏，且王高倫在16強賽擊退第七種子的地主金廷（Anthony Sinisuka GINTING ），這次同樣以77分鐘鏖戰三局搶下決賽門票。

對於一路打上來相對輕鬆的世界排名11的安東森，加上16強賽又遇到大陸石宇奇退賽，不過周天成在經驗和技術上還是贏過對手。本次交手第一局周天成前半掌握優勢，後半險被追上，先拿下首局後，第二局後半雙方現肉纏鬥多次平手，但卻周天成卻被判了爭議判決調分，可惜以24：26遭扳平。

到了決勝局，安東森體力下滑讓周天成拉開分差，安東森掛網，讓周天成以21：15勇奪冠軍！周天成本站四場比賽就有四場是鏖戰超過70分鐘以上，打滿三局，體力消耗驚人，可以看出最近在體能訓練上的加強收到成效，最後順利拿下冠軍。

周天成勇奪印尼公開賽冠軍，不但是個人生涯的第一座超級1000賽冠軍、更是中華男單史上的第一人，同時也是他本賽季的首冠（今年在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌，追平20年來中華隊男單的最佳成績），接著還要力拼下周超級750賽日本公開賽。

▲▼ 印尼公開賽,周天成。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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