中職／不再緊張害怕！吳東融下半季接1棒　打擊率近5成

▲吳東融。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟上半季一度以18勝9敗暫居第一，但之後苦吞7連敗，最終以26勝2和32敗收尾，在上半季排名第3，與第一名的桃猿有多達8.5場勝差。不過不管是排名第一或者戰績一路下滑，兄弟的得點圈打擊表現都沒有很好。不過下半季兄弟打線脫胎換骨，在得點圈的表現截然不同。下半季開始接下球隊開路先鋒的吳東融打出好表現，也是關鍵之一。

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上半季兄弟在得點圈有人時的502打數，打擊三圍是0.281/0.351/0.424，敲下201分打點；下半季的前12場出賽，91打數敲出53分打點，打擊三圍是0.374/0.423/0.582。

吳東融上半季只打2場1棒，3打數2安打，下半季出賽10場，有8場擔任先發第1棒，在24打數中，敲出11支安打，整年擔任1棒的打擊率高達4成81。吳東融總是能在比賽前半段站上得點圈，也讓中心棒次有較多發揮機會，因此得分效益也比上半季好上許多。

上下半季表現相差甚多，吳東融說：「之前待在一軍會害怕，上場都會很緊張，怕自己打擊失敗會被罵，或者因此下二軍，所以不敢做自己，現在就比較能夠大膽做自己。」

吳東融說：「上半季表現不好，下二軍時自己想了很多，去年我就是因為想太多而無法表現，所以繼續這樣的話，我就永遠都只能這樣，所以還不如放膽去做，如果放膽去做還做不好，那就只好再練，如果什麼都不敢的話，那我永遠都不會進步。」

▲中信兄弟吳東融。（圖／記者季相儒攝）



除了心態上的調整，二軍總教練林威助也給吳東融技術上的調整，包含揮棒軌跡的修正，現在升上一軍後，吳東融也是以一樣的方式面對。

下半季接下球隊一棒重任，吳東融表示，自己只是盡量去上壘，他說：「不管怎樣就是打出去，有打出去，讓對方有守備機會，可能會造成失誤或者形成安打，但沒有碰到球就完全沒機會。」