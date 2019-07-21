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中職／打擊率夠低了就放手去打　郭阜林本季首度單場2支長打

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▲▼統一獅郭阜林。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅郭阜林。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台中報導

統一獅郭阜林去年敲出19發全壘打，僅次於中信兄弟張志豪，在全壘打排行榜上排名第2，球季結束還到芝加哥學習，沒想到今年打擊一直無法進入狀況，代理總教練劉育辰認為，郭阜林技術層面沒有問題，主要是心理層面必須調整。

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去年郭阜林有19轟，且打擊率2成84，但今年賽程超過一半，郭阜林只有3轟，打擊率1成90。20日單場2支長打，是本季第1次，他說：「昨天感覺狀況很好，主要是放慢節奏，包括抬腳、預備動作，不要太急促去進攻。」

郭阜林自費到芝加哥學習，改變的不是打擊動作，而是整個身體的運用方式，包括抬腳、髖關節活動方式等，他希望把每個學到的東西都融入到比賽中，但劉育辰告訴他，「不是每個動作都需要融入，要去學習判斷，什麼樣的動作適合，會讓自己變得更好。」

劉育辰曾提及，郭阜林每每在練習時都有好表現，但上場比賽都打不出來，原因在於郭阜林在比賽上遇到挫折，也讓他不敢嘗試許多事情。郭阜林說：「育辰有告訴我，反正我打擊率已經這麼低了，就放開去打，即使吞下3次三振也沒關係，但不要因為只是想打到球，所以把動作做得不完整。」

「前陣子練習時，想要打反方向都能打出來，節奏、擊球感覺也很好」郭阜林認為，自己前陣子在練習時總能不懼怕的做很多事，但是在比賽上無法辦到，但昨天的感覺完全不一樣，這之間的改變，郭阜林說：「之前我太鑽牛角尖，一直覺得是自己姿勢有問題，所以在節奏上不能把握得很好。」

關鍵字： 統一獅中職郭阜林
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