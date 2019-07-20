中職／欣慰贏得信任！詹子賢固定先發　下半季打擊率近5成

▲詹子賢。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟詹子賢上半季時出賽機會不固定，也影響到打擊手感，154打數敲出46支安打，有14發全壘打，打擊率2成99。下半季開始，詹子賢成為固定先發，延續上半季的好表現，並打得更加突出，他說：「常常上場去打，比較能夠有策略，也會更熟悉比賽感覺，讓自己有應對的方式。」

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詹子賢下半季11場出賽都是先發，37打數敲出18支安打，打擊率4成86，詹子賢認為，自己目前手感維持很好，「常常下去打，就比較能應對投手，而且能夠先發也就比較能研究投手，可賽賽前花個3到5分鐘去看影片，就比較能去想打擊策略。」

「全壘打是可遇不可求的」不過上半季平均11打數就有1支全壘打的詹子賢，下半季只有1轟，詹子賢說：「就像之前說的，全壘打就是表演性質，重要的還是串連，現在我們球隊能夠得分，靠的就是連續安打，也可能上半季休息比較多時間，所以上去沒有疲勞感，都是想著，大力打就有機會，但現在不會特別去想全壘打。」

從上半季的不固定出賽，到下半季的固定先發，詹子賢感到相當欣慰，「每個教練本來就都會有自己信任的球員，我很欣慰的是，我自己能做到不抱怨這點，做好自己的事，全力做好自己，讓教練覺得他能夠相信我。」