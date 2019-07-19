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中職／30歲前拼一回！蘇緯達勤練習打回一軍

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▲▼ 0727 中華職棒28年-中信VS富邦-蘇緯達。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇緯達。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟蘇緯達下半季尾聲升上一軍，下半季多次在關鍵時刻挺身而出，幫助兄弟得分。能維持夠水準的表現，他說：「已經快要30歲了，今年的心態跟以前比較不一樣。」

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今年開季蘇緯達從二軍出發，出賽34場，已經是他加入職棒以來，在二軍出賽最多的一年，133打數敲出46支安打，包含6發全壘打，打擊率3成46。蘇緯達說：「今年從二軍開始，每天比賽完都會回想比賽狀況，如果有需要修正的地方，都會去找教練討論。」

蘇緯達表示，因為二軍比賽比較早，所以比賽結束會有比較多時間，去找教練討論之後，也會進行1對1的訓練。從每天早上的訓練到比賽，接著晚上練習到8、9點，從早到晚都活在棒球的世界，但蘇緯達也強調，「9點之後就要休息，因為適時休息也是一件重要的事。」

目前蘇緯達出賽10場，22打數中有7支安打，包含2發全壘打，打擊三圍0.318/0.375/0.636。下半季多次扮演關鍵角色，幫助球隊贏球，7月12日面對桃猿敲下3打點，成為單場MVP，7月16日面對富邦敲出3分砲，賞給富邦下半季目前為止的唯一1敗。

蘇緯達認為，自己在二軍調整擊球穩定度及選球，更重要的是，心態也有轉變，「以前比較天真，會去追求完美，想把每一球都打好，但現在會去看球隊需求，該推進就推進，不要把自己想得太重要，要讓自己以球隊為主。」

今年雖然只是蘇緯達生涯第5年，但他即將滿30歲，也讓他心裡有了危機意識，「不知道還能打多久，所以很重視每一次上場機會，把每一場都當成最後一場在拼。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒蘇緯達
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